¡Chiquis Rivera niega a Lorenzo Méndez cualquier esperanza de reconciliación! Acompañada de una famosa canción de su mamá, la hija de Jenni Rivera compartió sus sentimientos más profundos. Al parecer, su ex puede dar por zanjado cualquier intento de recuperar a su esposa. Por Nuria Domenech ¡Qué difíciles son las rupturas amorosas! Tras finalizar su relación, Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez continúan con su vida cada quien por su lado, la primera enfrascada en su trabajo y el segundo, apoyándose en su familia y buscando consuelo entre sus seres queridos. Hoy viernes, la hija de Jenni Rivera volvió a ponerse nostálgica en el auto y, como le sucedió cuando manejaba hacía su último concierto hace unos días en Fresno, compartió su música con sus seguidores en sus stories de Instagram. Image zoom IG Chiquis Rivera Esta vez le tocó a la canción "Basta Ya", intepretada por su legendaria mamá junto a Marco Antonio Solis, y mientras dejaba sonar un fragmento de la romántica letra de desamor, escribió: "Esta es, ahora mismo, la banda sonora de mi vida". Image zoom IG Chiquis Rivera SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Debe haber sido muy triste lo que haya sentido Lorenzo Méndez al escucharla, porque al oír la letra, uno entiende que esta vez su esposa le cerró la puerta para siempre, o al menos así lo siente la famosa Chiquis Rivera en estos momentos. Esta es la canción con la que ella se identificó por completo: Así reza la significativa letra del sentido tema que compartió con sus seguidores: "Desde hoy He prohibido a mis ojos El mirarte de nuevo a la cara Tienes algo que acaba conmigo Que a mi mente De mi alma separa Tengo que renunciar a quererte Antes que ya no tenga remedio Si mi vida dejara a tu suerte Mi camino será un cementerio Y basta ya de tu inconsciencia De esta forma tan absurda De ver a diario como echas a la basura Mi corazón, lo que te doy Con tanta fe de ver en ti felicidad Me llevaré la dignidad de no caer más en tu juego Haré de todo mi interior nuevos senderos Y lloraré hasta lograr que algún día ya no te pueda recordar".

