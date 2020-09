"Sola": Chiquis Rivera, muy nostálgica en su primer día de regreso a la soltería De camino a su concierto en Fresno, la hija de Jenni Rivera compartió con sus seguidores momentos de su nueva y solitaria intimidad: "Sola, pero agarrada de la mano de Dios", matizó. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Después de anunciar ayer que ella y su esposo se habían separado de nuevo, Chiquis Rivera se enfrentó hoy otra vez a su soltería para cumplir con sus compromisos profesionales 24 horas después de anunciar su ruptura con Lorenzo Méndez. Un día nada fácil para esta mujer que tanto luchó por su matrimonio, una relación que no termina de funcionar, por más que la pareja lo intente una y otra vez. Image zoom Mezcalent Ya por la mañana, la cantante despertó compartiendo mensajes que definían su estado emocional, con frases como “no estás rota, estás sanando” o “algunas personas solo quieren tu atención, no la responsabilidad de un compromiso contigo. Vuelve a leerlo”. Más tarde, mientras manejaba su auto rumbo a su trabajo de hoy, subió un clip en el que miraba a cámara tras unas lentes oscuras: “Aquí vamos rumbo a Fresno…”. Y tras recalcar que iba hacia su nuevo concierto de su Gira en el Campo, deseó a sus seguidores: “Feliz viernes a todos”. Image zoom IG Chiquis Rivera “Pues nada, aquí… ¡sola!”, añadió significativamente, mostrando el asiento vacío junto a ella, donde en otro momento hubiera estado su marido: “pero agarrada de la mano de Dios. Así que, hay que echarle ganas a la vida muchachos, ¡es viernes…!”, exclamó con ganas de salir adelante después de este nuevo bache en su relación. En las siguientes tomas de sus stories, la hija de Jenni Rivera mostró tramos de la carretera que recorría. Sobre el primero escribió: “Manejar largas distancias es una de mis cosas favoritas, para pensar y escuchar mi música preferida, para llorar, para rezar…” dijo mientras sonaba una nostálgica música de fondo. “Esto que suena ahora es para mi mamá”, dijo melancólica. Image zoom IG Chiquis Rivera SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como toda una DJ, a lo largo del camino fue regalando a sus seguidores temas que ilustraban su playlist de viaje, con ejemplos musicales que reflejan su sentir en estos momentos complicados. “Esta canción siempre me da las fuerzas que necesito”, dijo escuchando Creo en Mí de Natalia Jiménez. Hubo de todo en su lista de canciones: desde I´m a surviror de Destiny’s Child hasta éxitos de música regional los cuales acompañó cantando con su voz: “No mereces que te quiera, ni que esté pensando en ti…”. Con el corazón apachurrado, Chiquis Rivera continuó hoy con su gira por una linda causa, como la que conlleva esta serie de nuevos conciertos dedicados a los miles de honrados y humildes campesinos que entregan su vida en los campos y huertas de California, trabajando en condiciones muy difíciles. Hoy su música llevará alegría a muchos corazones, aunque el suyo lo sienta roto. ¡Mucho ánimo, Chiquis!

