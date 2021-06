¡Chiquis Rivera muestra el antes y el después de su operación de pecho! La cantante anunció hace semanas su intención de pasar por quirófano y finalmente compartió cómo quedó la cirugía con su doctor Víctor Gutiérrez. Por Teresa Aranguez Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Fue ella misa quien lo confirmó hace poco. "Me voy a hacer las bubis y muy pronto", anunciaba Chiquis Rivera a comienzos del mes de mayo. Y así ha sido. De la mano del cirujano Víctor Gutiérrez, la artista pasó por quirófano para llevar a cabo el cambio físico que por tanto tiempo añoró. Feliz, sonriente y satisfecha con los resultados, la cantante mostró el antes y el después de su entrada al quirófano. "Hoy es el día", escribió. Chiquis Rivera Chiquis Rivera | Credit: IG/Chiquis Rivera Por medio de estas dos imágenes, Chiquis mostró no solo la satisfacción de haber dado este paso, sino también el estupendo estado físico en el que se encontraba después de una operación tan importante. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este retoque estético requiere de unos días de absoluto reposo, así que por el momento tendrá que frenar su ritmo y centrarse en su recuperación. La nueva pareja de Emilio Sánchez está decidida a cuidarse mucho más tanto por dentro como por fuera. Aparte de esta cirugía plástica, la hija de Jenni Rivera ha compartido con sus seguidores sus nuevos hábitos saludables, como la ingesta de agua con limón en ayunas que le está dejando una cinturita de avispa. Chiquis atraviesa un momento muy dulce. Está feliz con su cuerpo y vuelve a estar enamorada. Eso sin olvidar su larga lista de proyectos. ¡Muchas felicidades!

