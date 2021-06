Chiquis Rivera muestra cómo quedaron sus senos: "Miren esto, las quería más paraditas" A apenas horas de haberse operado, la cantante mostró orgullosa su escote y el resultado final tras pasar por quirófano ¡es espectacular! Por Teresa Aranguez Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Fuera complejos! Esa es la insignia que tiene por bandera Chiquis Rivera, si algo no te gusta o te hace sentir mal, solo tienes que dar el paso y cambiarlo. Eso mismo ha hecho ella. La artista no estaba satisfecha con sus senos y decidió pasar por quirófano para mejorarlos. Y no es que quisiera aumentarlos, la idea era acabar con la ley de la gravedad y levantarlos. "Miren esto, las quería más paraditas", dijo bromeando mientras abría su chaqueta para mostrar su impresionante escote. Chiquis Rivera Chiquis Rivera | Credit: IG/Chiquis Rivera Chiquis Rivera Chiquis Rivera | Credit: IG/Chiquis Rivera Tal y como mostró en sus redes tras salir del quirófano, todo salió genial tras ponerse en manos del cirujano plástico Víctor Gutiérrez. Y para los desconfiados, recalcó que "no más fueron las bubis". Según indica en estas historias de Instagram, hubo quien afirmó que lo que se había hecho era la manga gástrica, pero Chiquis se encargó de negarlo. "Si lo hubiera hecho lo diría, pero no", afirmó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Contenta con el resultado de su intervención, la cantante se puso de perfil y encendió las redes con el resultado final. "Ya se me concedió". Chiquis Rivera Chiquis Rivera | Credit: IG/Chiquis Rivera Ahora necesitará unos días de reposo para volver como un huracán a los escenarios donde le esperan una larga lista de compromisos.

