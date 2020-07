"Me duele el cerebro". Chiquis Rivera cuenta cómo se siente y muestra a los incrédulos los resultados del test La cantante reconoció estar notando los síntomas del coronavirus de lleno y aprovechó su directo en redes para enseñar los análisis médicos que demuestran que no miente. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Haga lo que haga, diga lo que diga, Chiquis Rivera siempre es cuestionada. Que lo hagan por algo sin importancia no le molesta, pero que se ponga en duda sus resultados del coronavirus sí le parece demasiado. Así que sin esconderse y con la naturalidad que le caracteriza, la artista ha mostrado en un vivo en Instagram la prueba definitiva que demuestra que sí está contagiada. Para la artista es triste tener que llegar a estos límites para tener que justificarse pero no tiene problema en hacerlo, especialmente porque se trata de un tema de salud muy serio. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Junto a su amado Lorenzo Méndez, también contagiado de la COVID-19, puso los puntos sobre las íes y las cosas en su lugar para que ya no haya más dudas, al menos sobre este asunto. "Me da un poco de pena hacer este video y aclarar ciertas cosas que no son necesarias", comenzó. "Me considero una mujer transparente, muy honesta y siempre lo he sido con ustedes pero ya como que me enfadé". Seria y con las pruebas en la mano enseñó todo con detalles para que no quedara la más mínima duda. Una vez aclarado, generosa como siempre, contó que aunque lo están sobrellevando como pueden, el virus está haciendo de las suyas en su organismo. "Me duele el cerebro. La verdad es tan raro esto, le estaba explicando a mi abuelito que no sé cómo explicar lo que siento, es algo como muy raro. Pero lo más importante con esto también es (el tema) mental", concluyó. Les deseamos una pronta recuperación y todo el ánimo en estos complejos momentos.

