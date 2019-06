Chiquis Rivera molesta con conductor mexicano por pedir en televisión nacional que no compren su perfume

Molesta por lo que se dijo de ella, Chiquis Rivera envió este miércoles un contundente mensaje al periodista y conductor mexicano Gustavo Adolfo Infante a través de las redes sociales luego de que este pidiera a la gente que ve su programa de televisión que no compren el perfume de la cantante después del zafarrancho que se armó con la prensa durante la fiesta de lanzamiento del producto en la que supuestamente los medios que asistieron a cubrir el evento no recibieron el trato adecuado.

“Una persona me enseñó un video de un programa donde sale el señor Gustavo Adolfo Infante donde él decía que no apoyaran y no compraran mi perfume, que está bien. Si uno no lo quiere comprar yo lo entiendo, pero siento que es una falta de respeto y muy mala educación pedirle a la gente que ve su programa que no compre mi perfume, sin primeramente hablar conmigo, sin primeramente preguntarme lo que realmente pasó en la fiesta de lanzamiento de mi perfume”, expresó la primogénita de Jenni Rivera por medio de un video que compartió en Instagram.

La cantante, que tiene 3 millones de seguidores solo en una de sus redes sociales, dejó claro que ni ella ni su equipo invitaron a la prensa al evento, pero que aún así los atendió con respeto.

“Yo nunca invité a los medios, cuando los invito yo los voy a atender y ese día sí quise atenderlos, ellos muy bien lo saben. Siempre me porto muy bien con los medios, con la prensa, hago lo posible de darles atención, darles tiempo porque yo también sé que donde fue la fiesta era muy lejos, pero por esa misma razón yo no invité la verdad personalmente ni mi equipo a los medios, no sé si la gente donde fue la fiesta sí los invitaron, no sé qué paso, pero yo de cualquier manera todavía hice lo posible de decirles ‘espérenme, déjenme caminar y yo ahorita les doy la entrevista’. Les dije muchas gracias por estar aquí, ‘estoy muy agradecida’, hablé muy respetuosa y de cualquier manera el siguiente día tiraron y estaban diciendo tantas cosas”, explicó Chiquis.

Visiblemente molesta, la futura esposa de Lorenzo Méndez se dirigió directamente al periodista durante el video para reclamarle el haber dicho lo que dijo sin antes haber contrastado la información.

“Yo no le estoy diciendo a nadie que no vea su programa, que no escuchen su programa de radio, es naco, siento que no se vale si usted señor, porque sé que va a ver esto, si no me habla usted porque tiene mi número o sabe con quién hablar para contactarse conmigo para preguntarme ‘¿qué es lo que paso Chiquis?’”, expresó la hija de la fallecida Diva de la Banda.