Le llueven memes a Chiquis Rivera por ir a comprar al supermercado de esta forma tan elegante By Moisés González

La primogénita de la fallecida cantante Jenni Rivera generó un sinfín de memes a través de las redes sociales a raíz de una foto que compartió en Instagram en la que aparece vestida de una forma muy elegante mientras hace sus compras en el supermercado. ¡Dale un vistazo a los memes más graciosos!

La foto original

'Antes muerta que sencilla' fue lo que debió de pensar Chiquis Rivera cuando acudió días atrás vestida de esta forma tan elegante al supermercado a hacer sus compras para la cena del Día de Acción de Gracias. "Aquí casual haciendo mis compras para la cena de mañana", escribió la carismática cantante junto a la instantánea. Su atuendo, como era de esperarse, no dejó indiferente a nadie y generó un sinfín de reacciones y memes entre sus más de tres millones de seguidores de Instagram. Lejos de molestarse, la primogénita de la fallecida cantante Jenni Rivera decidió hacer un concurso entre sus fans para ver quién lograba hacer el meme más gracioso. "Fue muy difícil elegir el ganador porque hubo muchos memes que me gustaron pero estos fueron algunos de mis favoritos. Gracias a todos los que participaron. Es bueno para el alma reír y tener buen sentido del humor", escribió este domingo la cantante. ¡Mira los memes!

Meme 1
Antes de salir de fiesta siempre hay que dejar todo en orden.

Meme 2
Uno nunca sabe realmente cuándo puede encontrar a su media naranja.

Meme 3
Una indirecta bien directa para la expareja.

Meme 4
Cuando no se sale mucho de fiesta cualquier excusa es buena para arreglarse.

Meme 5
Lo primero es lo primero.

Meme 6
Cuando te puedes permitir lo que otros no pueden y decides gritarlo a los cuatro vientos.

Meme 7
Todos nos hemos sentido así alguna vez.

Meme 8
La vida es, sin duda, para disfrutarla.

Meme 9
Siempre pensando en la pareja.

