¡Primeras declaraciones! Mamá de Lorenzo Méndez habla de la separación de su hijo y Chiquis A raíz de unas inocentes declaraciones de la mamá del cantante al agradecer a Chiquis el ramo de flores que le envió, ¡sus comentarios desataron todo tipo de interpretaciones y Doña Paula tuvo que defenderse! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La mamá de Lorenzo Méndez , Paula Méndez, compartió en su cuenta de Facebook un hermoso ramo de flores en tonos rosas que al parecer le fue enviado por su todavía nuera, Chiquis Rivera. La suegra de la hija de Jenni Rivera quiso agradecerle el gesto en sus redes y éstas fueron sus palabras bajo la bella imagen de las flores: “Un hermoso ramo de rosas recibí de Chiquis. Gracias mija, siempre estás en mis oraciones. Que DIOS te dé mucha felicidad y muchas bendiciones”, escribió conmovida por el detalle. “Te lo mereces, eres una persona muy noble y de muy buen corazón”, aseguró. “Te deseo lo mejor del mundo. Estás siempre en mi mente y mi corazón”. Después de recapacitar y leer los comentarios, Doña Paula volvió a escribir acerca de su hijo, para que los malpensados no dijeran que ella estaba reconociendo que la culpa de la separación la tenía Lorenzo, o que él era el malo de la película: Image zoom Credit: IG Lorenzo Méndez “Quiero decirles que mi hijo Lorenzo es una gran persona, un excelente hijo. Siempre preocupado por nosotros, sus padres. Si yo mandé gracias a Chiquis, no es porque crea que él fue culpable de lo que pasó”, aclaró. “En un matrimonio los dos son culpables de lo que pasa, los problemas de ellos, y la amistad que yo tuve con Chiquis es muy aparte. Y porque yo no soy nadie para juzgarla, solo DIOS lo puede hacer”, aseguró. “Dios nos dice no critiquen para que no los critiquen, no juzguen para que no los juzguen. Que ni yo he juzgado todavía. Y el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra”, escribió esta hermosa mamá con mucha pureza en su corazón. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Quizá arrepentida de lo que ya había desencadenado, la mamá del cantante continuó a la defensiva: “Por favor, no estén poniendo que yo estoy a favor de Chiquis y no de mi hijo. Mi hijo es un hombre muy bueno, un excelente hijo y de mucha oración, por eso yo sé que Dios lo va a ayudar en todo lo que se proponga”, dijo con el corazón en la mano. “Dejen, por favor, de tomar las cosas de otra forma. Mi familia y yo somos personas entregadas a Dios, por eso actuamos de acuerdo a su voluntad. EL PERDON. Pregunten a personas que nos conocen…” Difícil situación para la mamá de Lorenzo Méndez quien, con su mejor intención, pasó a ser el centro de un mapa en el que nunca quiso verse. Así de linda se veía recientemente junto a su hijo, a quien se encuentra muy unida: “Agradecido con Dios con la madre que me regaló. No sería nadie sin su amor y apoyo incondicional❤️🙏🏼”, escribió el ex de Chiquis bajo la simpática imagen hace ahora justo una semana. ¡Después de leer las palabras de su mamá, entendemos de donde nace su cariño!

