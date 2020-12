Close

Chiquis Rivera llora la pérdida de un ser querido a causa del coronavirus La cantante compartió angustiada la muerte de la mamá de su asistente Noemí Valdivia. La mujer falleció víctima de la COVID-19. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Son muchas las vidas que el coronavirus se ha cobrado y sigue arrebatando hasta el día de hoy. Entre ellas la de la mamá de Noemí Valdivia, la asistente personal de Chiquis Rivera. Con profunda tristeza, tanto la joven como la cantante anunciaron el fallecimiento a través de las redes con un gran dolor. Era demasiado joven, pero su salud no pudo ganarle la batalla a este virus. Desde sus perfiles tanto de Instagram como de Twitter, la hija de Jenni Rivera compartió unos sentidos mensajes con el corazón roto tras enterarse de la marcha de María. "Mi niña, te quiero. No hay palabras que puedan hacerte sentir mejor, créeme, sé cuál es ese sentimiento. Pero, por favor, que sepas que te quiero y que estoy aquí para ti. Tu dolor es mi dolor. Ahora nuestras mamás están juntas en el cielo más felices que nunca", le escribió Chiquis a su amiga. El pasado 19 de noviembre Noemí dio a conocer que tanto ella como su progenitora habían dado positivo. Con el paso de los días ella y varios miembros de su familia pudieron superarlo, pero no su madre, quien después de varias semanas ingresada falleció. Image zoom Generosa y solidaria, Chiquis pidió una cadena de oración para ayudar a su amiga a mitigar este dolor tan grande. Un sentimiento que ella conoce muy bien después de perder a su madre. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En estos días, cuando se cumplen ocho años de su muerte, la recordaba con más nostalgia y amor si es posible. El tiempo pasa, pero no se olvida, al contrario, ella la extraña y mantiene más viva que nunca en su corazón. "Tú eres el viento bajo mis alas", le escribió la intérprete de "Con la misma bala" a la Diva de la Banda junto a esta imagen de un mensaje que Jenni le dedicó a Chiquis en el 2012. Unos días duros, pero que seguro servirán de impulso para seguir dándolo todo en honor a ella y todos esos ángeles que se marchan antes de tiempo.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Chiquis Rivera llora la pérdida de un ser querido a causa del coronavirus

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.