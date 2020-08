Chiquis Rivera lanza libro de deliciosas recetas latinas Chiquis Keto La cantante retoma su faceta de escritora y lanza su segundo libro donde comparte ideas para preparar tus platillos favoritos basándose en esa popular dieta. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La cantante y empresaria Chiquis Rivera anunció el lanzamiento oficial de su libro Chiquis Keto donde comparte recetas de platillos latinos adaptados a la dieta keto. La hija de la legendaria Jenni Rivera se unió a su entrenadora personal Sarah Koudouzian para crear un plan de 21 días con deliciosas recetas de arroz, tacos e incluso de cocteles con tequila tomando en cuenta ese régimen alimenticio. Una de las protagonistas del programa de telerrealidad The Riveras, de la cadena NBC Universo, explicó a través de un comunicado que este nuevo proyecto nació de su “frustración por no encontrar una dieta” que le permitiera disfrutar de la cocina latina. En 225 páginas, Koudouzian, su co-autora y experta en fitness, propone no comer granos, ofrece consejos sobre cómo consumir grasas de calidad, una moderada cantidad de proteínas y no más de 50 gramos de carbohidratos al día. Además, cuenta anécdotas personales de la artista. En este nuevo ejemplar, la intérprete de “Esa no soy yo” tiene entre sus recetas saludables y ricos huevos rancheros, tacos de pollo envueltos en lechuga, postres de chocolate y cocteles de tequila y otras bebidas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Chiquis Keto está a la venta en inglés y español en el sitio de compras virtual Amazon a un precio de $18.00. Chiquis estuvo en la lista de bestsellers del diario The New York Times en 2015 con su biografía Forgiveness en la que reveló el abuso que sufrió a manos de su padre durante su infancia y las dificultades que ha enfrentado en su vida personal como resultado.

Close Share options

Close View image Chiquis Rivera lanza libro de deliciosas recetas latinas Chiquis Keto

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.