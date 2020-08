Chiquis Rivera lame suela de zapato en un video y recibe fuertes críticas. ¡Ella responde! La cantante explotó contra las personas “tóxicas” que se esconden “detrás de un teléfono” para hablar mal de ella. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La cantante Chiquis Rivera fue el blanco de fuertes críticas tras colgar un video en las redes sociales en el que se le ve lamiendo la suela de un zapato tenis aún por estrenar. “Ya ni porque tuviste COVID-19”, “Ridícula”, “Y te preguntas cómo te enfermaste”, fueron algunos de los comentarios de usuarios que reaccionaron a la publicación. Sin embargo, la hija de la fallecida Diva de la Banda no se quedó callada ante sus críticos. La intérprete de “Vas a volver” compartió varios videos en sus historias de Instagram en los que le puso un alto a estos haters y aclaró que está harta de la gente “ignorante” que se esconde “detrás de un teléfono” para ser “tóxica”. “Estoy tan harta de la gente que quiere esconderse detrás de un teléfono, de una computadora y estén hablando y dicen tantas cosas negativas. Por favor, estamos en unos momentos tan difíciles”, manifestó. Además, Rivera aseguró en uno de los videos que desinfectó el zapato tenis antes de tocarlo con su lengua. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Tengan mucho cuidado con lo que dicen porque la lengua castiga, ustedes no saben lo que es tener COVID-19 y espero que no les de”, agregó. “Antes de estar juzgándome y criticando pregúntenme porque es ignorancia asumir antes que preguntar. No sean tan ignorantes y es mi vida”. La también autora le aconsejó a sus críticos que dejen de ser “amargados” y que utilicen las redes sociales para enviar mensajes de paz y de luz, especialmente debido a la crisis mundial que se vive por la pandemia del coronairus. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas y tratamiento, por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

