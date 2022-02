Chiquis Rivera enfrenta a quienes la señalan de vender boletos para las presentaciones de su libro Las controversias alrededor de la reciente publicación sobre la vida de Chiquis Rivera siguen a la orden del día; ahora, se rumora que son los fanáticos quienes se lanzan en su contra. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, Chiquis inició la promoción de su reciente libro autobiográfico que lleva por nombre Invencible. Si bien, este texto ha ocasionado una serie de polémicas en torno al relato de la hija mayor de Jenni Rivera, que no ha sido del agrado de algunos miembros de su familia; ahora, se ve envuelta en otra controversia, ya que se asegura cobra por la asistencia a la presentación de dicha publicación, donde se ofrece por el mismo costo la oportunidad de tomarse una fotografía con la famosa, así como recibir el libro autografiado y estar en la sesión de preguntas y respuestas. Ante estos señalamientos, la empresaria ha decidido explicar lo que sucede al respecto. "Una cosa que sí quería aclarar es que estaban diciendo que estaba vendiendo los boletos para el evento [presentación del libro]. No tengo nada que ver con eso chicos; nada más vengo", aclaró Chiquis a los medios de comunicación. "Son reglas de cada tienda [donde hace promoción] y no es nada más eso, es, realmente, un boleto para comprar el libro y para poder entrar, ya saben con todo lo del COVID, debemos tener cuidado, es lo único. Pero que esté vendiendo mis fotos no", explicó. "Todos los artistas vendemos fotos en nuestros conciertos, pero este evento es muy diferente, es para el libro. Realmente, lo que están comprando es para el libro, reciben su libro firmado y una foto". Chiquis Credit: (David Livingston/Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La intérprete de "Quisiera tener mi lugar" aceptó que su tío Juan Rivera le dio algunos consejos respecto a su relación con Lorenzo Méndez. "Mi tío Juan fue uno de los que me dijo 'ten cuidado', pero, a veces, uno tiene que pasar por ciertas cosas para aprender. No me arrepiento de nada, fueron momentos, también, muy bonitos que vivimos. Desafortunadamente, ciertas cosas se dijeron y me mantuve callado por mucho tiempo. Y, a veces, es tóxico cuando uno se guarda ciertas cosas, especialmente cuando se están diciendo cosas que no son. Y, bueno, ya van a poder leer aquí [en mi libro] mi parte, mi verdad". Y pese a las polémicas, Chiquis Rivera continúa en la gira de promoción de dicha publicación.

