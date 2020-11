Close

"Mi primer amor": Chiquis celebra cariñosa el cumpleaños de su hermana Jacqie ¡Amor de hermanos! Los hijos de Jenni Rivera se deshacen de cariño al felicitar a su hermana por sus 31 años. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Chiquis Rivera acaba de ganar esta semana su primer Grammy Latino en la categoría de “Mejor Álbum de Música de Banda”, por su disco Playlist y no puede estar más feliz. Hoy regresó a sus redes para felicitar a su hermana Jacqie Campos por su cumpleaños y lo hizo así de cariñosa compartiendo una serie de retratos juntas y presumiendo el nuevo tema que su hermana acaba de publicar, llamado Existo yo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Mi hermanita pequeña ya es toda una mujer… Pero le doy gracias a Dios por todos los momentos maravillosos que compartimos antes de que la vida nos golpeara tan duro y todo cambiara demasiado rápido”, comenzó. “Bendigo el día que naciste. Mi primera hermana, mi primera amiga, mi primer amor después de mamá” dijo llena de ternura. Image zoom Credit: Victor Chavez/WireImage; Todd Williamson/Invision for Pantelion Films/AP Images “Hermana, te amo. Te amo tanto. Rezo para que te suceda lo mejor en todos los aspectos de tu vida. Sí, eres un mujerón con cuatro hijos, pero tu hermana estará aquí siempre para lo que necesites, sin importar qué sea. Disfruta tu día, ¡sonríe! Y no dejes de ser una luz en medio de la oscuridad”, finalizó antes de recordarle de nuevo cuánto le amaba y desearle feliz cumpleaños. Image zoom Credit: Jacqie Rivera/Instagram Su hermano Juan Ángel, Johnny Lopez, no se quedó atrás y también le dedicó a la cumpleañera este lindo mensaje: “Aquí mi hermana Jacqie el día de su cumpleaños hace exactamente ocho años, en 2012. No estoy muy seguro de con qué soñaba ella entonces, todo lo que sé es que Dios le ha sorprendido una y otra vez”, escribió bajo el retrato del recuerdo. También aseguró que su hermana “es una de las personas más dulces que he conocido. Hace alrededor de un año decidí visitarle todos los domingos y la costumbre me encantó. Su personalidad transmite mucha alegría, así como la de sus hijos”, reflexionó en voz alta. Image zoom Credit: Jacqie Rivera Instagram “Una de las cosas más graciosas que ha hecho fue explicarme a los diez años (cuando estudiaba para ser asistente de médico) que la parte vaginal puede tardar dos años en volver a la normalidad después de un parto. ¿Por qué necesitaba yo saber esa información a los diez años? Todavía no lo sé”, añadió con mucha simpatía y recordó que hasta el momento es uno de sus recuerdos favoritos. Image zoom Credit: (Photo by JC Olivera/WireImage) “Pequeña, eres todo para mí. Tu creatividad es única y tu corazón es tan hermoso como la flor del girasol, con la que tú te identificas. Amo nuestras conversaciones, tus consejos y tu bella risa loca. Mi vida no sería igual si no existieras”, aseguró. Después de desearle un muy feliz cumpleaños, recomendó a sus seguidores que no dejaran de escuchar su nueva canción. Image zoom Credit: People En Español “No sabes cuánto necesitaba mi corazón escuchar esto…” escribió la homenajeada llena de emoción. “Te amo tanto, tanto… ¡Gracias por recordar todos los pequeños detalles”. “Empezando mis 31 años con tanto amor… Gracias a todos”, dijo la cumpleañera desde sus redes, rodeada de globos y ramos de flores. ¡Felicidades!

