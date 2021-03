Close

Chiquis Rivera hace un importante llamamiento en redes: "¡No seas un cobarde y asume tu responsabilidad!" La cantante dijo basta ya a lo que considera una de las mayores injusticias cometidas y compartió su pesar sin filtro con sus seguidores. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si hay un adjetivo que define a Chiquis Rivera es el de comprometida. Es por ello que la artista no se quedó callada y a través de sus redes sociales hizo una denuncia pública sobre uno de los casos más escalofriantes de los últimos días. La muerte por atropellamiento de Monique Muñoz, de 32 años, encogió el corazón no solo de los suyos sino de todo el mundo, incluida la cantante. La mujer perdía la vida tras recibir un fuerte impacto por parte de un SUV Lamborghini que dejó su Lexus destrozado. El conductor del carro, un joven de 17 años, apenas sufría heridas en la cabeza. La familia pide justicia y denuncia públicamente que el adolescente condujera a 120 millas por hora excediendo así la velocidad. Una petición a la que Chiquis se ha sumado con esta denuncia pública a través de sus redes. Image zoom Chiquis Rivera | Credit: IG/Chiquis Rivera "¡No seas un cobarde y asume tu responsabilidad!", escribía la cantante enfurecida en una de sus historias. "Toda esta historia es tan triste. Mis plegarias están con la familia Muñoz", leía su sentido mensaje. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Familiares, amigos y desconocidos denuncian que alguien tan joven condujera un coche de esas características. "Quiero justicia para mi hija. Se lo merece. Estamos planeando enterrar a mi hija mientras este individuo está por ahí caminando. No es justo ni ella se lo merecía", explicó dolida Carol Cardona, madre de Monique a Fox11 News. Profundamente conmovida por este caso todavía abierto y con protestas en las calles, Chiquis ha querido sumarse a la causa y pronunciarse a favor de esta familia. Image zoom Chiquis Rivera | Credit: IG/Chiquis Rivera Con el fin de poder pagar los gastos del funeral y cubrir todo económico derivado de esta tragedia, se abrió una página en GoFundMe. QEPD.

