Chiquis vive una gran etapa en su vida. Además de ser la presentadora y productora ejecutiva del programa Lo mejor de ti con Chiquis de NBC Universo, recién lanzó su podcast Chiquis and Chill en iHeart Radio. Además tras el fin de su matrimonio con el cantante Lorenzo Méndez, volvió a encontrar el amor en el fotógrafo Emilio Sánchez.

"De cada reto de mi vida he aprendido algo de mí. En el aspecto del amor, que es lo quiero y no quiero, como puedo cambiar yo, mejorar para no seguir con esos mismos patrones, seguir en lo mismo", dijo a People en Español. "Me han ayudado tanto cada cosa que he tenido que afrontar a madurar como mujer, como cantante, como artista".

Levantarse después de cada caída es algo que aprendió de su familia. "Me levanto porque me inculcaron que no me puedo rendir, que está bien, te puedes caer, llorar un poquito porque llorar es bueno, te limpia el alma, y levantarte porque no hay de otra", afirma.

¿Qué le da fuerza en los momentos difíciles? "Es mi fe en Dios de que todo va a estar bien, me ha ayudado mucho", reconoce. "Soy una mujer de fe, siempre lo digo porque no estuviera aquí si no fuera por la fortaleza que me da Dios. Hay un poder mucho más grande que nosotros y hay que respetar ese poder y encomendarnos a Dios todos los días porque eso te ayuda a salir adelante".

Chiquis Rivera Credit: (John Parra/Getty Images for The Latin Recording Academy)

La cantante dice sentirse feliz junto a su novio. "Por lo pronto tengo una pareja que me respeta, que me valora, que me quiere", dice sobre Emilio Sánchez. "Es un amor que nunca he sentido antes, es algo muy nuevo para mí".