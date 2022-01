Exclusiva: Chiquis habla de su nuevo video musical "Quiero amanecer con alguien" y su novio Emilio Chiquis celebra su sensualidad en su nuevo video musical "Quiero amanecer con alguien", dirigido por su novio, Emilio Sánchez. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Chiquis presenta su nuevo video musical "Quiero amanecer con alguien", donde aparece muy sensual. En una de las escenas aparece entre sábanas con un bodysuit blanco. En otra la vemos muy glamurosa vestida de rojo. La cantante también brilla bajo la luna y las estrellas en un paisaje desértico. El video musical y la canción irradian fuerza, y muestran la etapa que vive hoy la artista de 36 años, conductora del podcast Chiquis n' Chill (iHeart), y presentadora y productora del programa Lo mejor de ti con Chiquis (Universo). "Es una canción que he escuchado por años", cuenta a People en Español sobre esta nueva versión del éxito de Daniela Romo. "Me encanta. Y es la primera canción de amor que canto. Todas mis canciones son de empoderamiento femenino o de desamor, así que sale en el momento perfecto porque lo único que quiero —y que voy a aceptar en mi vida— es amor. Amor propio primeramente... y lo que yo estoy dando, que me den. Ya no voy a aceptar nada menos". Chiquis fue parte del proceso creativo. "Todo fue mi idea: lo quería en la noche, quería la luna, quería las estrellas", dice sobre el concepto del videoclip. "Una mujer de mi talla usualmente no se pone blanco en un video, pero dije: 'me quiero vestir de blanco, me siento sexy' y lo hice para empoderar a las mujeres, para que se sientan amadas, como se merecen". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Tenemos muy buena comunicación, estamos en la misma frecuencia", dijo sobre su novio, el fotógrafo Emilio Sánchez, quien fue el director de este video musical. "Estamos en la misma página. Estoy feliz, estoy en paz".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Exclusiva: Chiquis habla de su nuevo video musical "Quiero amanecer con alguien" y su novio Emilio

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.