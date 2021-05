Chiquis Rivera asegura que "estoy conociendo" a quien se dice en su nuevo romance Desde hace unos días, se ha especulado que Chiquis Rivera mantiene una relación sentimental con el fotógrafo Emilio Sánchez. La cantante rompe el silencio y cuenta toda la verdad. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde hace unos días, Chiquis Rivera ha sido vista con el fotógrafo Emilio Sánchez con quien se le ha relacionado sentimentalmente. La cantante se sinceró sobre este tema. "Lo que está pasando es que, por fin, gracias a Dios, me siento mejor. Si hubo un momento muy difícil donde estaba muy triste", mencionó Rivera al programa estadounidense de televisión Chisme en vivo (Estrella TV). "Ahorita, estoy divirtiéndome, estoy trabajando, estoy viviendo un momento muy hermoso donde estoy conociendo a ciertas personas [refiriéndose a Sánchez]", agregó. "No puedo decir que es algo fijo, estoy viendo qué pasa. No hay prisa". Respecto a la polémica que ocasionó por mostrar el trasero para promocionar una crema, la intérprete de "Quisieran tener mi lugar" dejó claro que los ataques no le preocupan porque lo más importante es mostrarse tal cual es. "Estoy muy segura de la persona que soy, estoy tranquila con la persona que soy. En mi físico no soy la mujer perfecta, pero no quiero ser perfecta porque que aburrido. Quiero representar a la que es mujer real", advirtió. Chiquis Rivera Credit: (Alexander Tamargo/Getty Images for Univision) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Antes que artista, cantante y empresaria, soy mujer, soy ser humano y me encanta mostrar quien soy. Con esto vienen críticas, pero es parte de esto y yo [salgo] con la frente en alto. No me da miedo mostrar quien soy, realmente quien es Chiquis; sin ropa, también [bromeó]", expresó. "Es algo que mi mamá [Jenni Rivera] me inculcó. Vi a una mujer siempre tan hermosa, tan segura de sí misma; no se comparaba con nadie. Crecí viendo eso. Creo que lo más importante es que la belleza viene de dentro". Chiquis Rivera acaba de concluir su participación en el reality Tengo talento mucho talento. Además, continúa con su trabajo musical y como empresaria.

