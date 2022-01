Chiquis habla de su hermana Jenicka y porqué la nominó para estar entre las 25 Mujeres Más Poderosas Chiquis es una de las cinco madrinas de People en Español este año y revela porqué escogió a su hermana Jenicka como su 'ahijada' para entrar en la lista de las 25 Mujeres Más Poderosas de la revista. ¡Esto nos contó! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Chiquis Rivera escogió a su hermana Jenicka López como su candidata para entrar a la lista de las 25 Mujeres Más Poderosas de People en Español. La cantante de 36 años es una de las cinco madrinas de la revista este año y nos cuenta porqué su hermana menor es su 'ahijada' y debe entrar en la codiciada lista de mujeres triunfadoras. "Escogí a mi ahijada no nada más porque sea mi hermana, sino porque es una mujer que admiro muchísimo. Es un ejemplo a seguir y es una muy buena amiga", dice sobre Jenicka, de 24 años. "Estoy muy orgullosa de ella. Me están dando el honor de ser parte de las 25 Poderosas, y a mí me encantaría también derramar luz sobre otra mujer que está haciendo una gran diferencia en el mundo". Chiquis revela lo que más admira de su hermana menor. "Es una muchacha Jenicka que ha sufrido depresión y ansiedad por muchos años. Antes ella se sentía insegura de su talla, de su cuerpo y ahora está brillando, está aceptando su cuerpo y está usando sus curvas para inspirar a otras mujeres y creo que hay mucho poder en eso", dice sobre la modelo de talla grande, quien motiva con sus mensajes de amor propio a sus más de 1 millón de seguidores en Instagram. Chiquis Rivera y Jenicka - Poderosas 2022 Credit: Francis Bertrand; Valentina García Jenicka —la hija menor de la difunta Diva de la Banda Jenni Rivera— fundó su propia marca Over Comfort, que incluye ropa y accesorios. Jenicka ganó 'Elige Tu Bello', entrando a la lista de los 50 Más Bellos de People en Español gracias a sus votos. ¿Hará historia al convertirse también en la ahijada ganadora del voto popular en las 25 Mujeres Más Poderosas? Solo una de cinco ahijadas maravillosas será elegida —con sus votos en PeopleenEspañol.com— para ser parte de las 25 Mujeres Más Poderosas. ¡Vota por tu favorita!

