"Me cae muy bien la muchacha", confiesa Chiquis Rivera sobre la novia de su tío Lupillo

Desde hace un tiempo, se dio a conocer la relación sentimental que Lupillo Rivera mantiene con Giselle Soto, una joven empresaria que vive en Los Ángeles, California, y que parece tener muy feliz al cantante. ¿Qué opina la familia sobre este romance? Chiquis dio su punto de vista sobre el romance de su tío. RELACIONADO: Chiquis Rivera reaparece tras confirmación de conflictos matrimoniales Image zoom Credit: Instagram/Chiquis Rivera "Me cae tan bien esa muchacha [Giselle Soto]", aseguró Chiquis a los medios de comunicación. "Le digo mi tía Giselle. Me marca solo para saber cómo estoy. Es tan linda". Respecto a los rumores que señalan el intérprete de "Que me entierren cantando" está esperando un bebé con esta joven, la primogénita de Jenny Rivera se mostró muy emocionada y está complacida de que Soto forme parte de la familia. Image zoom Credit: IG Giselle Soto "Un bebé siempre es una bendición", confesó. "Ojalá que sí tengan un baby, quiero ser nanny". La reciente ganadora de un Latin Grammy desmintió que haya conflictos con su familia y, por esa causa, haya decidido quitarse, artísticamente, el apellido Rivera ante la falta de apoyo de algunos miembros de esta famosa dinastía. Image zoom Lupillo Rivera | Credit: Mezcalent "No me lo he quitado, la verdad [el apellido Rivera]. De hecho, ya tengo dos años trabajando [solamente como Chiquis]. Siempre desde chiquita me han dicho Chiquis. Soy Rivera por mi madre y por mi abuelo que amo y respeto muchísimo", advirtió. "Mi nombre artístico es Chiquis". Chiquis decidió hacer a un lado todas la especulaciones a su alrededor; incluyendo, su supuesto romance con Mr. Tempo de quien aseguró "a mí me encantan los negocios. A ver qué pasa en el 2021".

