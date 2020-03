¿Chiquis Rivera se hizo liposucción? La hija de Jenni Rivera, Chiquis Rivera aclara si es verdad que se hizo una liposucción By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Hace unos días, surgió el rumor de que los cambios en la figura de Chiquis Rivera se debían a que se había sometido a una liposucción para perder algunos kilos de más. Ahora, la cantante cuenta toda la verdad al respecto y asegura que son otras las razones que la han llevado a tener una silueta más estilizada. “Sí ví unos comentarios por ahí, de que si me hice algo, la verdad es que he estado trabajando mucho gracias a Dios, no he tenido tiempo de ir a hacerme una lipo [liposucción] así que no”, aclaró Rivera a los medios de comunicación. “No fue lipo, le estoy echando muchas ganas a entrenar y obviamente el alimento es muy importante”. Image zoom PHOTO: OMAR VEGA/GETTY IMAGES En otros temas, la primogénita de la Diva de la Banda reveló que se identifica con Vanessa Bryant, la viuda de Kobe Bryant, porque considera que el accidente del exbasquetbolista y su hija fue similar al que sufrió Jenni Rivera. “Es un proceso muy largo, triste, muy triste porque te das cuenta de ciertas cosas que tú dices ‘estuvo la vida de mi familia, de mi mamá, de la gente que se fue con mi mamá en las manos de alguien que pudo evitar esto’; un error humano”, mencionó. “Obviamente, estoy con ella, yo la apoyo en que ella ponga esa demanda porque no nada más se le fue su esposo, sino su hija”. Image zoom A Chiquis Rivera le gustaría poder reunirse con Vanessa Bryant y darle su apoyo. Image zoom Vanessa Bryant/IG “Todos los días pienso en ella y sí nos afectó a toda la familia; estuve triste muchos días, Johnny también. Si fue muy similar”, agregó. “Me encantaría platicar con ella, darle, más que nada, un abrazo porque no me puedo ni imaginar. Sé lo que se siente, pero su esposo, su compañero de vida, su hija. Todos los días, se los prometo, pienso en ella”. Advertisement

