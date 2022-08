Repite con Chiquis: "Soy bella, soy merecedora, soy capaz"

Si Chiquis tuviera que elegir a una sola persona para ir a la Luna a tener una conversación muy seria, escogería sin dudas a su mamá, la desaparecida Jenny Rivera. Su temprana y repentina muerte a los 43 años dejó muchas cosas por hablar entre madre e hija.

"Definitivamente, tengo muchas conversaciones pendientes. Ahora soy toda una mujer, hay cosas que le quiero preguntar, consejos que le quiero pedir, así que yo me iría a la luna con ella", dice la cantante en una entrevista con People en Español.

"Me encantaría que viera que solita he podido llegar a donde estoy tal como ella lo hizo, y es porque ella me lo enseñó, por lo que me lo inculcó, es porque yo vi que nunca se dio por vencida", contó Chiquis, quien este año estuvo entre "Los más bellos de People en Español".

En un sentido profesional, la cantante ha seguido los pasos de su mamá. Incluso afirma que también se ha dedicado a cumplir algunos de sus sueños, como cuando ganó en 2020 un Latin Grammy a Mejor Álbum de Música Banda, algo que su mami no pudo hacer en vida.

BELLOS 2022 - Chiquis Rivera Credit: Francis Bertrand

Otra de las cosas en las que Chiquis se asemeja a su mamá es en haber trabajado sin descanso y haberse podido comprar una casa con sus propios esfuerzos. "Me compré mi casa y fue con el sudor de de mi frente, como ella. Sí, ella se compró su primera casa a los 19 años, yo no pude a esa edad, pero pues aquí estoy. Lo trabajé y me encantaría tenerla aquí en mi casa y cocinarle y decirle: 'Mira mamá lo que hice, y lo hice porque tú me enseñaste".

Chiquis ha podido triunfar no solo en la fuerte industria musical, sino en un género que tradicionalmente ha sido dominado por los hombres. Ahora la artista ha lanzado su álbum Abeja reina, como el apodo de BossBee que se ha ganado por parte de sus fans. En la nueva producción musical fusiona cumbia, R&B y rap, juega con el idioma español y el inglés, y hasta tiene conversaciones con sus oyentes.

"Yo me quería sentir como una reina realmente y poder defender ese título, y pues esperé todos estos años y por fin ya me siento más segura. Me siento más realizada, me siento diferente, me siento mucho más madura también como artista, como mujer y pues sentí que era el momento perfecto para ponerle a este disco "Abeja Reina", dice en exclusiva a People en Español.

Para nadie es un secreto que la historia de vida de Chiquis está repleta de conflictos familiares, trabajo, constancia, de búsqueda del amor propio y de la superación personal. Por eso, la cantante pretende que este disco sea, además de música, algo que inspire a quienes lo oyen a ser cada vez mejores.

"Este disco va mucho más allá, estoy contando una historia, estoy contando cómo llegué a este punto de mi vida donde me siento como una reina. Más que nada quiero que se lleven eso de cada canción. Quiero que se lleven esa idea: 'Si Chiquis puede, puedo yo también' ".

"Quiero empoderar, quiero inspirar más que nada, quiero que sea como una forma de aprender, de reflexionar y a la misma vez poder escuchar música que te va a hacer bailar. Y pues querer ser mejor también, ser una mejor versión de ti misma o de ti mismo", añade.

Chiquis Rivera Chiquis Rivera | Credit: Mezcalent.com

Además del disco, Chiquis sacó hace unos meses su libro autobiográfico Invencible, en el que asegura que sufrió episodios de violencia durante su relación amorosa con Lorenzo Méndez. Por tanto, la escritura y la música han sido una especie de antídoto para la artista.

"Fue una forma de terapia. Yo soy una mujer muy transparente, muy honesta, me gusta ser así porque siento que si uno quiere cambiar vidas, uno tiene que también contar su historia. Y es lo que he hecho a través de mis libros, a través de este disco. Es contar algo y decir: 'yo al fin del día estoy hecha de carne y hueso, tal y cual'. He pasado por cosas. Por muchos años los artistas eran como intocables, pero somos seres humanos también. Es lo que yo quiero, que conozcan a la mujer detrás de la música, detrás de los libros", afirma.

Hoy podría decirse que Chiquis es una mujer completamente distinta, que ha trabajo en fortalecer su autoestima. "Ha tomado un poco de tiempo, pero lo que me ha ayudado es saber que hay alguien ahí, un hombre que me va a amar como soy hoy, y he aprendido a través de los años a amarme, verme al espejo y ver las cosas que me gustan. Es mejor decir: 'me gustan mis ojos, me gusta mi cabello', y ser un poquito más agradecida con las cosas que sí tengo y no solo enfocarme en lo que no tengo. Eso me ha ayudado mucho, uno cuando se dice cosas bonitas se siente diferente. Me han ayudado las afirmaciones en las mañanas, decir soy bella, soy merecedora, soy capaz", añade.

Por tanto, si tuviera que dar algún consejo a las mujeres que se han visto aplastadas por sus relaciones amorosas, la cantante les diría que no están solas. "Primeramente, que no están solas, porque yo lo viví con mi con mi mamá, viví muchas cosas fuertes con ella, ella sufrió sus matrimonios, yo igual he pasado por ciertas cosas, por eso lo hablé, porque pienso que hay más mujeres que tenemos que hablar y no sentirnos apenadas o nos sentirnos menos. Decir, ok, no toda la vida voy a ser esa persona o esa situación que me pasó, puedo salir de eso, mejorar y aprender. Yo creo que lo más importante es amarte, es ese amor propio de decir 'esta situación me está enfermando, esta situación no es buena, no quiero, yo quiero salir de esto'. Y yo sé que es mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero realmente es elegirte a ti misma y decir 'ya, ya no puedo, yo me merezco ser valorada y amada'", dice.