¡Chiquis Rivera da un giro a su carrera y estrena esta nueva faceta lejos de los escenarios! La cantante ha aparcado temporalmente la música para hacer algo que le ha llenado especialmente como persona y, sobre todo, mujer. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Chiquis Rivera está pletórica. Se siente mejor que nunca por dentro y eso se refleja por fuera. Y no solamente en el aspecto físico, sino también en los nuevos proyectos y oportunidades que afloran en su carrera artística. La cantante está a punto de estrenar su más reciente proyecto alejado de la música, una faceta totalmente nueva con la que ha cumplido uno de sus grandes sueños. A través de sus redes Chiquis ha presentado Lo mejor de ti con Chiquis, su nuevo espacio televisivo en NBC Universo donde se encargará de devolver la confianza y el amor propio de mujeres y hombres que la perdieron en el camino. La artista y su equipo al completo asesorarán a quienes lo necesiten para descubrir su mejor versión y hacerles sentir cómodos en su propia piel. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Detrás de cada rostro, hay una historia y en cada historia, una oportunidad", adelanta Chiquis con mucha motivación y la mejor de sus sonrisas. Problemas de peso o la falta de confianza son algunas de las temáticas que se abordarán y les ayudarán a superar. El equipo se encargará de proporcionar consejos útiles de salud, buenos hábitos alimenticios y aspectos esenciales sobre el cuidado físico, herramientas que les ayudarán a sentirse mejor y soltar miedos. El esperado estreno será mañana, 14 de octubre. ¡Muchísima suerte!

