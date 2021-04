“Al fin y al cabo, qué les importa”: Chiquis explota ante los rumores de un nuevo romance La cantante envió un mensaje claro y contundente a la “gente tóxica” que opina sobre su vida amorosa tras su separación de Lorenzo Méndez. ¡Mira lo que dijo! 😮 Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Luego de que Chiquis y Lorenzo Méndez anunciaran su separación, las especulaciones de que la cantante mexicoamericana tiene otro romance se han sucedido a pesar de las protestas de la artista. Fue en su cuenta de Twitter que la intérprete de "Malquerida" respondió claro y contundente a la "gente tóxica" que su vida amorosa es un asunto personal e instó a que respeten su privacidad. "Al fin y al cabo, qué les importa. Con [quién] ando o no. Si me acuesto con 1, 10 o ninguno, ¿a ti cómo te afecta? A ti qué, o sea, ocúpate de tus asuntos, ve a leer un libro en cómo mantener tu trasero tan ocupado como para importarte", escribió molesta con la etiqueta #GenteTóxica la hija de la Diva de la Banda en un tuit que posteriormente borró de su perfil. Chiquis Rivera Image zoom Credit: Instagram / Chiquis Rivera "Yo sé lo que viene con ser figura pública, pero WOW. Yo también siento.... yo también soy hecha de carne y hueso... yo también tengo corazón", agregó en otro mesnaje la ganadora del Grammy Latino al mejor álbum por Playlist. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El lunes 5 de abril el programa de farándula Suelta la sopa (Telemundo) reportó que Chiquis podría estar saliendo con el fotógrafo profesional Emilio Sánchez, quien es señalado como un amigo de su exesposo. Además, revelaron fotografías de ambos abrazados y sonriendo con amigos en Baja California el pasado fin de semana. Méndez también reaccionó también a las especulaciones. "Con esta ya van 3 'compas' que se juntan con mis exes. Moraleja de la historia…", escribió en redes el exvocalista de La Original Banda el Limón con un emoticono pensativo.

