“Todavía creo en el amor y el matrimonio”: ¡Lorenzo Méndez se sincera con sus fans! El ex de Chiquis Rivera decidió contestar a una sesión de preguntas y respuestas en sus redes antes de conciliar el sueño... ¡Esto fue todo lo que contó! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La música está salvando a Lorenzo Méndez después de su difícil ruptura con Chiquis Rivera. El cantante, quien tiene una preciosa voz, está muy activo de nuevo en sus redes y dedicado en cuerpo y alma a su música, la vocación que al parecer a Chiquis le preocupaba que retomara por el peligroso ambiente que suponía para las adicciones del artista, quien al parecer está ya completamente recuperado. Image zoom Lorenzo Méndez y Chiquis Rivera Volviendo a disfrutar del cariño de su público, el ex de la hija de Jenni Rivera recurrió ayer a sus redes para enganchar el sueño antes de dormir y abrió una sesión de preguntas y respuestas con sus fans en sus historias de Instagram. Gracias a ello, pudimos aprender que su comida favorita es el marisco, que ha estado tres veces en Puerto Rico, “me encanta su gente, su cultura, su comida y su música”, y que tiene planeado realizar varios duetos musicales en un futuro próximo. Image zoom Credit: IG/Lorenzo Méndez Uno de sus seguidores le preguntó si creía todavía en el amor y el matrimonio, a lo que él contesto: “Siempre y para siempre… El amor es uno de los sentimientos más increíbles que existen. Dios es amor y el amor es hermoso”, dijo sin tapujos. Image zoom Credit: (Instagram/ @lorenzomendez7) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También confesó lo que le hace sentirse fuerte en medio de la tormenta: “Filipenses 4:13… Todo lo puedo en El que me fortalece”, escribió recordando su fe Dios. Y afirmó que las cosas que menos le gustan son “la falta de respeto y la gente que roba”. Se acerca la fecha de su cumpleaños y cuando le preguntaron si tenía ya planes, contestó con un smiley pensativo: “Hmmm, no todavía”. Image zoom Credit: Instagram/Lorenzo Méndez “No se cae la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios” resultó ser su frase favorita y al volver a pisar un escenario recientemente se sintió “como pez en el agua”. En estos momentos, ¿cuál es la meta de su vida? “Encontrar el balance”, confesó. Además de responder a algunas otras preguntas relativas a su música, el cantante se despidió de sus seguidores porque tenía que dormir antes de alcanzar un vuelo muy temprano. ¡Ya conocemos algo más al gran artista que esconde Lorenzo Méndez!

