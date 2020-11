Close

¡Chiquis Rivera escandaliza a Don Cheto con sinuoso baile! La hija de Jenni Rivera sabe bien cómo lucir sus bellas curvas y después de observar sus sexys movimientos... ¡La reacción del hombre del vozarrón no tiene precio! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Chiquis lo logró de nuevo. La hija de Jenni Rivera es toda una experta al crear contenido en sus redes, de ahí que sus más de cuatro millones de seguidores estén muy atentos a todo lo que hace. Desde su cuenta de Instagram, la cantante no deja de sorprender a sus fans con ideas como su último video, que después de subir la temperartura, provocó la reacción más simpática de su compañero en el programa de televisión Tengo talento, mucho talento de Estrella TV, el popular Don Cheto. Ataviada con unos pegadísimos pantalones color coral y una cinta en su cabeza del mismo tono, bajo una camisa cortita y anudada en la cintura en tonos morados, Chiquis movió sus caderas como pez en el agua al ritmo de la famosa canción Love to love you baby de Donna Summer, mientras se agarraba a una silla. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras los sinuosos movimientos que hicieron arder nuevamente las redes, la reacción de Don Cheto hizo llorar de risa a los fans de los cantantes, ya que después de quedarse perplejo ante el buen hacer de su querida Chiquis, ¡no le quedó otro remedio que santiguarse! Aunque a juzgar por uno de sus más recientes posts, Don Cheto tampoco es digno de tirar la primera piedra… “Una del recuerdo cuando era stripper”, escribió bajo una foto que no dejaba nada a la imaginación. La ex de Lorenzo Méndez ha vivido un año muy complicado, pero inteligente y trabajadora como es, continúa hacia delante y acaba de conseguir ni más ni menos que su primer Grammy. ¡Ella sí tiene talento, mucho talento!

Close Share options

Close Close Login

Close View image ¡Chiquis Rivera escandaliza a Don Cheto con sinuoso baile!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.