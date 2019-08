Chiquis abre su corazón y habla de su enfermedad ¿Podrá tener hijos?

Hace tan solo unos meses, Chiquis Rivera dio a conocer que sufre de endometriosis, una enfermedad que como ha dicho anteriormente le provoca dolores muy fuertes en la pelvis y por la cual, la protagonista de The Riveras (Universo) tuvo que ser operada en octubre del año pasado.

¿Cómo te estás tratando la endometriosis?

“Me estoy tratando de curar con hierbas naturales, hierbas chinas y me están ayudando muchísimo. Me siento muy bien, me siento como que las hormonas ya no andan así muy locas, y espero que cuando vayamos al doctor esté mejor, que ya no esté el quiste, en el nombre sea Dios”.

Image zoom Mezcalent

¿Puedes quedar embarazada?

“Dice el dolor que ahorita puedo, pero que si me dejo los quistes o no me salen que puede eso afectar mi fertilidad, así que es muy importante cuidarnos los quistes. Me han salido ya tres, así que el doctor dice ‘si quieres que te vayan completamente, tienes que embarazarte”.

Image zoom mezcalent

¿Para cuándo planeas tenerlo?

“Yo creo que en dos añitos, lo que Dios quiera, realmente. Si Dios dice que en dos meses, como dice Lorenzo ‘bienvenido el baby’, pero ahorita sí nos estamos enfocando los dos en nuestra carrera y disfrutando de su hija Victoria, que tiene 9 años y está en una muy buena edad y queremos pasearla y todo”.