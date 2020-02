¡Chiquis Rivera enciende las redes con foto donde se baja el pantalón y presume figura! La cantante Chiquis Rivera se bajó el pantalón para presumir su nueva figura y encendió las redes. Mira su foto aquí. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Chiquis Rivera parece estar cumpliendo con su propósito de año nuevo, ya que la cantante presumió su nueva figura con una atrevida fotografía en sus redes sociales. La tarde del miércoles, la hija mayor de la fallecida intérprete Jenni Rivera subió la temperatura al publicar una instantánea en la que se bajó el pantalón —dejando al descubierto su ropa interior— para mostrar los resultados que ha logrado gracias al régimen alimenticio que ha seguido bajo la dieta keto. La intérprete, quien empezó ese plan alimenticio el año pasado, lanzará su primer libro de recetas bajo el nombre Chiquis Keto en abril. “No estoy donde quiero estar, pero gracias a Dios, no estoy donde estaba”, escribió la cantante junto a la fotografía colgada en su cuenta de Instagram. Además, confesó que su esfuerzo por bajar de peso y transformar su cuerpo de una manera saludable la ha llevado a tener paciencia y consistencia para mantener su nuevo estilo de vida. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Chiquis no tiene reparo en compartir sus secretos de belleza y salud con sus seguidores a través de las redes sociales, donde constantemente da a conocer los productos que usa para sentirse bien. El año pasado, la salud de la cantante se vio afectada y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente para tratar la endeometriosis que padecía desde hace tiempo. El procedimiento la mantuvo alejada de los reflectores por varios meses para cumplir con el tiempo de recuperación recomendado. Ahora goza de buena salud y su carrera continúa viento en popa. Advertisement

