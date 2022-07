Chiquis Rivera se desnuda para recibir la luna llena Chiquis Rivera quiso recibir la luna llena de este martes como Dios la trajo al mundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Chiquis Credit: IG/Chiquis ¡Chiquis Rivera no tiene límites! En estos momentos de su vida en la que se la ve feliz con su carrera y que ha encontrado nuevamente el amor, la hija de Jenni Rivera quiso recibir la luna llena de este martes como Dios la trajo al mundo. Chiquis compartió con sus seguidores de Instagram una bella foto donde se le ve completamente desnuda, sentada bajo la noche de luna llena de este miércoles, y aparentemente fumando. "Recibiendo la luna llena", escribió la cantante. Pero lo mejor es que ahora Chiquis tiene al fotógrafo en casa. El momento fue captado nada más y nada menos que por su actual novio, el fotógrafo Emilio Sánchez, de quien al parecer se encuentra muy enamorada. Los fans de Chiquis no pudieron dejar de reaccionar a la publicación: "Las cancerianas amamos la luna llena….fotaza baby!!!"; "de portada esa foto ❤️🔥❤️🔥❤️🔥"; "siempre tan hermosa"; "lo bueno de tener un novio fotógrafo 😍"; "te amo bee 🤍 🐝", le dijeron. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como bien sabemos, Chiquis es alguien que transmite día a día la necesidad de la aceptación y es un ejemplo de amor propio. Chiquis Rivera Credit: Mezcalent En una ocasión se mostró completamente desnuda frente al espejo para compartir con sus seguidores su transformación física gracias a uno de los tratamientos que se realiza con frecuencia: el ice sculpting o uso de hielo combinado con otros activos como la cafeína, para reafirmar la piel y eliminar la grasa más obstinada. Es indudable que Chiquis más que realizada: en paz con su cuerpo, con un disco recién lanzado, un último libro publicado y la noticia de que ya es divorciada ante la ley.

