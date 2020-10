Close

¿Orden de restricción? Los detalles del divorcio de Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez ¿Por qué se separó la pareja?, ¿se acabó la paz? ¡Mira lo que revelan los documentos de la demanda de divorcio! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras primero conocerse la separación de Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez ahora han salido a la luz nuevos detalles de la demanda de divorcio interpuesta por la cantante en una corte de Los Ángeles el pasado 19 de octubre. Según el programa de televisión El gordo y la flaca (Univision), la hija de la fallecida Jenny Rivera pidió en la demanda una orden de restricción para que Méndez no se le acerque en el tiempo en que se tramite el divorcio. Image zoom Lorenzo Méndez y Chiquis Rivera El documento legal mostrado por el show indica que Rivera tampoco se puede acercar a su aún esposo. Además, revela que la pareja lleva separa desde el 16 de septiembre, se casaron con separación de bienes y que la razón de la ruptura es “diferencias irreconciliables”. Image zoom Ventaneando / Youtube De acuerdo con esa información, Rivera incluyó un listado de sus bienes entre los que figura su casa en California, la cual aún está pagando, así como joyas, tres vehículos, cuentas bancarias y sus negocios. Image zoom Ventaneando / Youtube SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En la demanda se establece también que ninguno de los dos solicitará manutención, pues existe un acuerdo prenupcial. Sin embargo, la intérprete de “Paloma blanca” exige que su ex pague por los honorarios de sus abogados. Image zoom Ventaneando / Youtube El gordo y la flaca también reveló que el mismo que día que Chiquis interpuso la demanda, Lorenzo también tuvo la misma intención y no pudo hacerlo porque ella se había adelantado. Méndez tiene 30 días para responder a la demanda después de haber si notificado. De lo contrario, la corte puede penalizarlo haciéndole responsable del pago de honorarios y costos legales. Image zoom Ventanenado / Youtube Rivera y Méndez se casaron 29 de junio del año pasado en Pasadena, CA, en una ceremonia íntima junto a familiares y amigos cercanos. La cantante ha sido blanco de duras críticas en las redes sociales por el video en el que se la ve besando al empresario mexicano Jorge Cueva, mejor conocido como Mr. Tempo.

