¡Chiquis Rivera culpa a Lorenzo Méndez de su ruptura! Harta de las críticas y los rumores acerca de su separación, la hija de Jenny Rivera soltó la sopa. ¡Tenemos los detalles! Por Nuria Domenech Hoy Chiquis Rivera, harta de los rumores en torno a su separación de Lorenzo Méndez, tomó su celular para decirle a sus seguidores que no le importan las críticas hacia ella por salir tomando tequila y divirtiéndose. ¿Por qué? ¡Porque el culpable de su separación es su esposo! Estas fueron sus palabras exactas: "Feliz domingo, yo aquí la verdad que sí, muy a gusto, divirtiendome muchísimo. Este video es para aquella gente que está muy preocupada de mi relación, de mi vida privada", comenzó. Este fue el mensaje para aquellos que aseguran que sus amistades fueron el motivo de su ruptura: "Eso no es la verdad. Si no estoy con Lorenzo es por razones o cosas que Lorenzo ha hecho. Si mi relación no ha funcionado, la verdad no es porque yo no quise o hice algo malo. Al contrario. Fuí buena esposa y no lo tengo que decir y no quiero hablar de los detalles, porque realmente son mis cosas privadas y si llega el día, cuando yo quiera, lo voy a hablar y si no, pues también se vale", aseveró. Image zoom Instagram/Chiquis Rivera SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Todos tenemos derecho a nuestra vida privada. Así yo sé que están diciendo: ¡OMG, donde está Lorenzo, Chiquis se está divirtiendo! Sí, me estoy divirtiendo, mucho, gracias a Dios, la verdad trabajo mucho y quiero divertirme", dijo sin nada que esconder. Después continuó, quizá con un mensaje subliminal al propio Lorenzo: "Esa es la diferencia entre yo y otras personas que fingen y que esconden la realidad de las cosas. Yo no. Si estoy aquí tomando tequila, me estoy divirtiendo y escuchando música, es lo que estoy haciendo, no tengo por qué fingir o por qué esconderme", aseguró. Image zoom Lorenzo Méndez y Chiquis Rivera Mezcalent La hija de Jenny Rivera invitó a la gente a continuar con los rumores y no descartó una posible reconciliación en el futuro: "Sigan hablando, sigan diciendo, está bien, pero ni modo, tengo que entender que así esto. Si quiero regresar con Lorenzo, voy a regresar con Lorenzo, es lo que yo quiera hacer con mi vida", dijo enfatizando el yo y zanjando de ese modo la cuestión.

