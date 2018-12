Critican a Chiquis Rivera por baile sexy en Instagram. ¡Mira el video!

Chiquis Rivera recién compartió un sensual video bailando en Instagram y algunos de sus seguidores la criticaron. La cantante mexicana estaba terminando una sesión de hacer ejercicio e incluyó el baile como parte de su estiramiento, celebrando así sus curvas. En el video la vemos con ropa deportiva en una cancha de baloncesto al aire libre. La cantante mexicoamericana mueve sensualmente el trasero al ritmo del tema “Booty” de Becky G y el rapero español C Tangana.

Algunos de sus seguidores la criticaron por supuestamente tener sobrepeso mientras que otros no aprobaron su forma de bailar. “Que tome clases de baile, no se mueve nada”, opinó una. “La verdad que mal se ve la señora”, escribió otra. “El día que tengas el cuerpito de Thalía te la paso”, comentó una seguidora. “No cantas y ahora ni para bailar sirves”, expresa un seguidor. En otras ocasiones, la cantante se ha defendido de críticas o bullying cibernético pero aún no ha respondido a estos comentarios.



Eso sí, también recibió muchos piropos y felicitaciones de sus fanáticos. “Eres única y nadie se compara contigo”, escribió una. “Chiquis naciste para ser famosa”, comentó otra. “Bombonazo me encantas”, la piropeó un seguidor. “¡Qué Kim Kardashian ni que nada…my Chiquis!”, comentó otro.



Mezcalent

“No sé por que te tienen tanta envidia y te critican si eres hermosísima y muy carismática”, expresó otra fanática. No hay cosa más triste que ver mujeres atacando a otras mujeres. “Si ella tiene kilitos de más que les valga ma&$%, es feliz y eso necesitamos: mujeres felices, mujeres que bailen, que rían, que contagien alegría, no importa como lo hagan mientras disfruten la vida. ¡Qué ganas de sacar sus frustraciones con comentarios tan hirientes!”, la defendió una seguidora. Sin duda el video generó fuertes reacciones.