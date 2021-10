Chiquis revela el inolvidable consejo que le dio su mamá, Jenni Rivera La conductora del reality Lo mejor de ti con Chiquis revela las palabras de su madre que la ayudaron a superar una traumática experiencia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unas semanas hizo su debut en la cadena UNIVERSO Lo mejor de ti con Chiquis. El reality marcó el debut como conductora y productora de la cantante mexicoamericana Chiquis quien por dicho medio se da a la misión de transformar las vidas de los participantes en el programa. Armada con verdadero ejército de expertos en moda, estilo y salud —entre otros campos— Chiquis ayuda a un grupo de hombres y mujeres a transformarse completamente ayudándolos a cambiar no solo su aspecto físico, sino también a desarrollar confianza en sí mismos y encontrar su belleza tanto interior como exterior. La cantante, compositora, empresaria y autora de libros ofrece valiosos consejos y la sabiduría que ha adquirido de sus experiencias personales de los consejos familiares, entre ellos los que le dio su progenitora, la desaparecida cantante Jenni Rivera. "Mi mamá me dio a los 12 años y nunca se me va a olvidar porque yo estaba pasando [por una situación de] abuso sexual de mi papá..[ustedes] saben la historia", explicó la artista en entrevista exclusiva con el programa People VIP de People en Español en referencia a lo que le tocó vivir a manos de su progenitor, José Trinidad, siendo una niña de 8 años. "Mi mamá me dijo: 'OK, esto te ´pasó, pero no vas a ser víctima de lo que te ha pasado. Tú vas a levantarte, vas a sobrevivir y vas a salir adelante". ¡Mira el video de la entrevista completa con Chiquis en People VIP arriba! chiquis rivera lo mejor de ti UNIVERSO Credit: Cortesía NBC UNIVERSO SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Sintoniza cada semana People VIP de People en Español! Entérate de lo último en el mundo del entretenimiento, así como lo más hot en la moda, telenovelas y belleza en el show que se transmite lunes, miércoles y viernes a las 6:00 p.m., hora del este/ 3:00 p.m. hora del oeste, por Facebook Live. Todos los capítulos disponibles en nuestra página de Facebook.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Chiquis revela el inolvidable consejo que le dio su mamá, Jenni Rivera

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.