Chiquis Rivera confirma que su matrimonio no atraviesa su mejor momento: "Pero hay cariño, hay amor" La primogénita de la fallecida cantante Jenni Rivera reconoció que Lorenzo Méndez y ella están teniendo 'un momentito así como que rarito' dentro de su relación. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hay un refrán popular que dice que ‘cuando el río suena, piedras trae’. Y en el caso de Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez, quienes llevan varios días en el ojo del huracán por una supuesta crisis matrimonial, parece que no puede ser más cierto. Sin entrar en demasiados detalles, la primogénita de la fallecida cantante Jenni Rivera confirmó en una reciente entrevista para Televisa Espectáculos que su matrimonio con el exvocalista de La Original Banda El Limón no atraviesa su mejor momento. "Apenas vamos a cumplir el año de casados y siempre me dicen que el primer año es lo más difícil y más con esta cuarentena. Ahorita nada más tenemos un momentito así como que rarito", se sinceró Chiquis. "Pero hay cariño, hay amor", subrayó la famosa cantante. La artista de 34 años, que tiene cerca de cuatro millones de seguidores solo en Instagram, quiso dejar claro que no hubo infidelidad en su matrimonio ni por parte de Lorenzo ni por su parte, como se dejó entrever en algunos programas de farándula. "No fue que fue infiel ni yo porque eso sí se ha dicho y lo quiero aclarar. Eso no es cierto". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Chiquis reconoció que llegó a sentirse ‘un poco molesta’ y ‘frustrada’ al ver que no puede tener un momento de intimidad debido a la constante presencia de reporteros y periodistas alrededor de su casa que buscan seguir sus pasos las 24 horas del día. "No puedo ni salir de mi casa a hacer compras, no puedo ni llorar a gusto porque están ahí. No se vale. Todavía soy ser humano y merezco y merecemos todos nuestra privacidad", dijo. La cantante también descartó que su reciente ‘crisis matrimonial’ fuera una estrategia de promoción de cara al lanzamiento de su último álbum que acaba de salir al mercado. "Jamás lo haría porque no quiero que quiten la atención de mi trabajo, de mi labor, de mi arte y yo la verdad no trabajo así", dejó claro. "Dios es mi testigo, yo no ando con esas cosas".

