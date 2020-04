"No le hemos dicho a nadie": Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez comparten triste noticia La hija de Jenni Rivera confirmó a través del show El break de las 7 que murió su 'hijo' Dallas. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print En septiembre del año pasado Chiquis Rivera presentaba emocionada a través de las redes sociales al nuevo integrante de su familia: un hermoso perrito que llegaba para colmar de felicidad su hogar. "Les presento a nuestro hijo Dallas Mendez que vino para alegrar nuestro hogar. Dios es bueno", escribió en su momento la cantante por medio de su perfil de Instagram. Lo que no sabíamos hasta ahora es que la mascota lamentablemente apenas duró unos meses en su casa ya que en noviembre del año pasado falleció repentinamente. La primogénita de Jenni Rivera dio a conocer la triste noticia este miércoles a través del show de Univision El break de las 7, donde su esposo Lorenzo Méndez también estuvo como invitado. "Eso es una exclusiva, no lo he dicho", compartió Chiquis. "No le hemos dicho a nadie, pero sí falleció", agregó Méndez. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El exvocalista de La Arrolladora Banda El Limón contó que ese tipo de perros suelen venir con muchas enfermedades y, desafortunadamente, Dallas no fue la excepción. "La persona que nos limpia la casa nos dijo ‘como que no se está moviendo’", explicó Lorenzo sobre el momento en el que se enteraron que su ‘hijo’ había muerto. Chiquis, por su parte, reconoció que su muerte supuso un duro golpe para ella. "Tengo un angelito como dice la mamá de Lorenzo que él me salvó de algo porque es bueno tener mascotas en la casa por esa razón así que para mí es un ángel", aseveró. Advertisement

"No le hemos dicho a nadie": Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez comparten triste noticia

