Chiquis responde a las imágenes que la muestran con un anillo ¿de compromiso? Las imágenes de Chiquis Rivera con un anillo han hecho que la cantante aclare el estado de su relación con Emilio Sánchez. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A pesar de que hace poco tiempo Chiquis Rivera se declaró una mujer legalmente soltera tras llevar a feliz término su divorcio de Lorenzo Méndez, muchos se han preguntado si la cantante se ha vuelto a comprometer tras algunos detalles que han saltado a la vista de los seguidores. Durante los últimos días la hija de Jenni Rivera ha compartido fotos de sus salidas con su actual novio, el fotógrafo Emilio Sánchez, y se le ha visto luciendo un anillo que ha despertado las alarmas. ¿Será que Chiquis Rivera se comprometió?, ¿será que la van a llevar nuevamente al altar? Tras estas especulaciones, Chiquis aclaró a los curiosos de si habrá boda pronto. "No estoy comprometida, no sé de dónde sacan tantas cosas ustedes", dijo a la prensa al ser abordada en el aeropuerto de Ciudad Juárez, México. Chiquis Rivera Chiquis Rivera | Credit: Getty Images for The Latin Recording Academy La famosa no quiso hablar más sobre el tema y recomendó a los periodistas una mejor manera de entrevistarla y saber de su vida personal. "Hay una forma de hacer las entrevistas", dijo. "Y es hablando con mi equipo para hacerla bien, no cuando estoy caminando". Desde mayo de 2021, en que hicieron pública su relación, Chiquis y Sánchez han estado viviendo un hermoso romance que los tiene muy unidos. No obstante, aunque parecen estar muy enamorados, en una entrevista con People en Español la cantante dejó claro que no había planes de boda por el momento. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ahorita no hay planes de boda, quise hacer las cosas completamente diferentes en esta relación, esta me la mantengo un poco más privada. Creo que aprendí y me gusta. Nos llevamos muy bien y yo soy mucho más abierta con él y le digo lo que quiero y lo que no quiero. La verdad es que estoy feliz. Es un muchacho que me ha ayudado mucho, que me ha enseñado otro mundo. Estoy tranquila, la verdad", aseguró.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Chiquis responde a las imágenes que la muestran con un anillo ¿de compromiso?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.