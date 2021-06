Chiquis Rivera comparte apenada qué pasó con su perro Pancho Después de días sin posar con él en las redes, la artista fue cuestionada sobre qué hizo con él y si lo devolvió. "Me partió el alma tener que hacer eso". Por Teresa Aranguez Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hasta hace relativamente poco, Chiquis Rivera presumía en sus redes quién era el otro gran amor de su vida. Se llama Pancho y es un perrito encantador. Sin embargo, de unos días para acá no se le ha visto tanto con la artista, lo que ha dado que pensar que algo le ha podido pasar al cachorrito. Ante tantas preguntas y la insistencia de sus seguidores, la cantante ha terminado contando qué le ha sucedido a su pequeño consentido. No, no lo ha devuelto al centro de adopción, ni tampoco lo ha cambiado por Rayo, el nuevo can que presume. La historia es algo más complicada. "No, no lo cambié por otro perrito", aclaró ante los comentarios recibidos. "Ya lleva dos semanas en una escuela porque era muy travieso. Me partió el alma tener que hacer eso. La primera semana fue muy difícil pero necesario porque si no me iba a destruir la casa", explicó con cierta nostalgia. "Lo extraño mucho", agregó la hija de Jenni Rivera, quien se encuentra en plena recuperación tras la operación de sus senos. Todo con el fin de que el pequeño mejore su comportamiento y ansiedad para que pronto pueda regresar a casa con su familia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Allí, además de Chiquis, le espera este pequeño llamado Rayo, el nuevo integrante de esta bonita manada. "Ya tiene con quien jugar cuando regrese", dijo la mamá feliz. Chiquis Rivera Chiquis Rivera | Credit: IG/Chiquis Rivera Todo el cariño y amor del mundo para Pancho ¡y que pronto pueda rencontrarse con mami y su nuevo hermanito de juegos!

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Chiquis Rivera comparte apenada qué pasó con su perro Pancho

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.