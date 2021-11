Chiquis Rivera comparte problema de salud. "No se lo deseo ni a la persona que hable pestes de mí" La cantante compartió el percance de salud que padece y que le ha obligado a hacer un parón. "Me asusté... Mi cuerpo estaba ya como que no". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lo suyo es un no parar. Chiquis Rivera sigue de escenario en escenario con gran éxito y demostrando que su carrera atraviesa su mejor momento. Sin embargo, una breve ausencia de las redes y un parón en su exitosa agenda, hizo que saltaran todas las alarmas y muchos se preguntaran qué la estaba pasando. Siempre muy interactiva con su público, Chiquis no dudó en contar la pesadilla que ha vivido estos días por culpa de un percance de salud. Una situación que de no hacer caso ni cuidar podría dañar seriamente su principal herramienta: su voz. "Me asusté... Lo peor, no se lo deseo ni a la persona que hable pestes de mí, es fatal", compartió en sus historias de Instagram. Chiquis Rivera, look del dia Credit: Francisco Morales / Eyepix Group/Barcroft Media via Getty Images Se la había visto radiante en la alfombra roja de los Radio Awards y su actuación fue impecable, sin embargo, fue precisamente allí que se dio cuenta que algo iba mal. "Me desperté el día de los premios con la garganta cerrada, me asusté, me pusieron una inyección y así me fui, cantamos en vivo pero nos fue muy bien", adelantó. "Pero ya llegando mi cuerpo estaba como que 'ya no'". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La situación llegó a un punto en el que tuvo que parar todos los planes y descansar ya que había sufrido faringitis, lo que supone una infección bacterial que, de no ser tratada, puede traer consigo fatales consecuencias. Chiquis Rivera Credit: (John Parra/Getty Images for The Latin Recording Academy) Afortunadamente, Chiquis hizo caso a sus médicos y se tomó su tiempo y su tratamiento en serio. A ese malestar se le sumó el estrés que implica un nuevo hogar. ¡Sí, la cantante se mudó! A pesar de todo lo que ese cambio con lleva, entre otras cosas agotamiento, la hija de Jenni Rivera se mostró feliz e ilusionada con este nuevo paso. "Ya nos mudamos, ya estamos en la casa nueva, estoy feliz", anunció. Ese plural del que habla podría incluir a su novio Emilio Sánchez, si bien ella no lo dijo abiertamente, todo apunta a que la parejita podría estar ya compartiendo el mismo nidito de amor. Chiquis Rivera y Emilio Sanchez Chiquis Rivera y Emilio Sanchez | Credit: Emilio Sánchez/Instagram Lo importante es que su percance de salud ha ido a menos gracias a la medicina y los cuidados y más pronto que tarde, Chiquis volverá a estar dando guerra en las tablas.

