Chiquis Rivera ya tiene los resultados del test del coronavirus y los ha compartido con todos La cantante hizo un vivo en Instagram para sus fieles seguidores a los que informó con documentación en mano de los resultados médicos recién llegados del laboratorio. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En medio de la promoción de su más reciente disco, Chiquis Rivera tuvo que pararlo todo y encerrarse en casa. Cosas del destino, la cantante se había infectado del coronavirus y ha estado guardando la cuarentena necesaria para recuperarse y no suponer un peligro para los demás. La artista estuvo contándonos día a día y de forma muy generosa cómo estaban siendo sus días y su convivencia con el virus. No lo hizo sola, lo hizo de la mano de su esposo, Lorenzo Mézdez, con quien finalmente se reconcilió y pasó unas semanas de convivencia 'forzada' que acabaron siendo una bendición para ambos. Este viernes Chiquis quiso compartir una nueva noticia con sus fans, su médico le dio los resultados de la prueba y por fin puede confirmar que está absolutamente limpia. A través de un directo en Instagram y con un look de infarto, la hija de Jenni Rivera celebró con su público amado estos resultados tan ansiados que le permitirán volver a retomar lo que más ama, su trabajo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN "Quería mostrarles eso para hacerles saber. No había anunciado todavía que salí negativa porque me voy a hacer otra prueba este fin de semana porque para regresar a trabajar a Tengo talento, necesitan dos pruebas que digan que sean negativas", explica en el video. Aunque el resultado haya sido negativo, Chiquis prefiere tomar las cosas con calma y seguir todas las prevenciones y los pasos que le indique el doctor para, más pronto que tarde, hacer una vida normal, dentro de lo que se pueda. ¡Nos alegramos mucho por ti!

Close Share options

Close View image Chiquis Rivera ya tiene los resultados del test del coronavirus y los ha compartido con todos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.