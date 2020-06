¡Chiquis Rivera celebra su 35 cumpleaños desnuda, sin su esposo y con una fiesta por todo lo alto! La cantante fue sorprendida por su familia y amigos con un festejo a lo grande en el que no faltó de nada, solo Lorenzo Méndez. Pero él sí se acordó de ella. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En medio de la promoción de su nuevo disco Playlist, Chiquis Rivera hizo un parón para celebrar el día más importante de su vida, su cumpleaños. Nada menos que 35 primaveras que han tenido un poco de todo. Feliz y llena de ilusión por lo que está por llegar, la intérprete de "Jolene" tiró la casa por la ventana y disfrutó de su día con un festejo en el que no faltó de nada. En realidad fue su familia y gente más cercana quienes la sorprendieron con esta parranda que ella presumió orgullosa y de lo más contenta en redes. Entre los invitados, en cambio, no estuvo Lorenzo Méndez. La pareja sigue tomándose su tiempo antes de decidir qué camino tomar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su tío Juan Rivera, su hermana Jacqie, su tía y su abuelita, entre otros, estuvieron allí al pie del cañón en este día tan significativo y a la vez tan diferente para Chiquis. La celebración se prolongó hasta la noche, momento en el que le cantaron el cumpleaños feliz y comieron la rica tarta. Además de la parranda, Chiquis estrenó la llegada de un nuevo año con una foto ¡al desnudo! "Mi traje de cumpleañera", escribió traviesa junto a esta imagen que muestra a una mujer fuerte que puede con todo. Aunque no hubo mención a su esposo quien tampoco acudió a la fiesta, éste sí tuvo un detalle muy pero que muy especial con su todavía mujer, a la que mandó un mensaje lleno de amor a través de su cuenta de Twitter. "Feliz cumpleaños a mi regalo más preciado de Dios", escribió el artista. Unas palabras que conmovieron a sus fans quienes les pidieron que arreglaran su matrimonio y se dieran una nueva oportunidad. Por ahora Chiquis y Lorenzo siguen reflexionando sobre su futuro sentimental pero el cariño del que hablan el uno del otro y detalles como este dejan una puerta abierta a la reconciliación.

