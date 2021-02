Close

Chiquis Rivera comparte candente ducha La polémica no se hizo esperar tras el video que compartió Chiquis Rivera mientras se daba un baño. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Sin duda, Chiquis Rivera sabe cómo consentir a sus seguidores y siempre los sorprende. En esta ocasión, se mostró completamente al natural mientras se duchaba. La cantante no dudó en compartir, a través de un video en blanco y negro, este momento íntimo y demostrar su cariño con un corazón. Al mismo tiempo, invitó a las personas a aceptarse como son. "Ama, abraza y valora tu cuerpo. No dejes que nadie te dicte la talla del vestido que 'deberías' ser. Sé seguro", escribió Chiquis para acompañar el audiovisual que subió a su cuenta de Instagram. "Ámate a tu mismo. Ama tu cuerpo. Abraza tu cuerpo. Amor propio". Los usuarios reaccionaron de inmediato; así, dieron a la intérprete de "Quisieran tener mi lugar" diversos mensajes a favor y en contra. "Le cale a quien le cale, te cargas tremendo cuerpazo. Eres una gran inspiración para enseñarnos a amar nuestros cuerpos. Te amo", dijo una cibernauta. "Tu cuerpo y confianza son metas. Gracias por darme el honor de tomar esto", mencionó un seguidor. "Eres hermosa Chiquis, pero no hay necesidad de esto. Especialmente cuando tienes a niñas que te ven como modelo a seguir", expresó una internauta. Image zoom Credit: Alexander Tamargo/Getty Images for Univision SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN "Esto es una falta de respeto a la memoria de La gran señora, ya que esto para ella no estaría bien; ella nunca trató de llamar la atención de esta forma sino trabajando contra viento y marea. Con todo respeto Chiquis estas mal influenciada y dejándote arrastrar por tus emociones, Dios pueda guiar tu vida", comentó una fanática. "Yo siempre he sido múy delgada y siempre eh recibido críticas. Así que la gente siempre va a hablar te valga lo que digan de ti. Mientras tú ames lo que vez en el espejo, ¡¡lo demás no importa Chiquis!!", agregó alguien más. Los comentarios a favor y en contra de Chiquis continúan. Mientras tanto, la hija de Jenny Rivera prepara el camino para convertirse en actriz, tal como lo ha declarado.

