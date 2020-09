Chiquis Rivera borra todo su contenido de sus redes sociales sin dejar rastro de fotos Después de anunciar la separación definitiva de Lorenzo Méndez, la cantante ha recibido un sinfín de críticas que podrían haberle hecho tomar esta decisión. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir No están siendo unos días precisamente fáciles para Chiquis Rivera. La cantante anunció que se acabó el amor entre ella y su ya exmarido Lorenzo Méndez a través de un comunicado en redes sociales y una feliz foto de la pareja en tiempos mejores. Desde ese momento las redes y, concretamente, sus seguidores han estado dando su opinión al respecto y, en muchos casos, criticando la decisión y el comportamiento de la artista. Cansada de tanto comentario dañino que en algunos casos incluso ella ha contestado molesta, Chiquis parece haber tomado una drástica decisión. Su perfil de Instagram ha sido desactivado y no tiene ninguno de los posts que había hasta ahora. Ni fotos ni videos, cero publicaciones. Sus cuatro millones de seguidores siguen intactos pero la sobrina de Lupillo Rivera parece que ha llegado al límite al ver las faltas de respeto de las que está siendo víctima. Parece que Chiquis está cansada de ser "la mala del cuento" y así se lo dejó saber enfurecida a una usuaria que se compadecía de Lorenzo y aseguraba que su ya ex solo busca ser el centro de atención. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Lorenzo se ha mostrado bastante triste tras su separación y busca refugio en la fe y en Dios tal y como ha compartido en sus más recientes publicaciones: "Dios, guíame... Soy de ti", escribía junto a un emoji llorando desconsoladamente. El también cantante desconectó los comentarios para que nadie pudiera opinar ni entrometerse en este asunto tan personal y delicado. Son unos momentos difíciles para ambos a los que deseamos siempre todo el cariño y el mejor de los desenlaces.

