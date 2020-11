Close

¡Arden las redes al ver sensual baile de Chiquis Sin Pijama! Ataviada con un sexi conjunto de brillante raso blanco y un body de encaje, la cantante demostró con sus movimientos que sigue siendo la reina de las curvas. ¡No te lo pierdas! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir No pasa un día que Chiquis Rivera no sea la reina de algún titular. La hija de la célebre Jenni Rivera herederó la belleza y el talento de su mamá, aunque todo lo que haga sea susceptible a la polémica. Su estilo, su figura, sus relaciones, todo se observa bajo la lupa y las redes con sus críticas feroces no perdonan una. Sin embargo, la ex de Lorenzo Méndez es idolatrada por sus fans, quienes le apoyan y siguen sus consejos, ya sea en temas de belleza como de moda, además de encontrar inspiración en su espíritu resiliente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El pasado Halloween, Chiquis regaló una bofetada con guante blanco a los detractores que la insultan por culpa de su figura curvilínea disfrazándose, ni más ni menos, que de Miss Piggy. Hoy no ha dudado en bailar con el coro del famoso tema “Sin Pijama” que hiciera famoso Becky G junto a Natti Natasha. Subida a unas plataformas y ataviada con un sexi conjunto de brillante raso blanco y un body de encaje, la cantante demostró con sus movimientos que sigue siendo la reina de las curvas. “Con pijama o sin pijama...”, escribió divertida la famosa cantante. “¡Vive TU vida, a TU manera! Al fin y al cabo la única opinión que realmente importa es la de Dios. ¡TU Goza! ¡Ríe! Baila... ¡VIVE!” y añadio el hashtag de Me Vale, titulo de la canción que acaba de lanzar. Para grabar el video de su nuevo tema, la cantante se rodeó de mujeres: “¡Se puso hot la cosa!”, anunció rodeada de sus amigas entre las que se encontraban Victoria La Mala, Evelyn Sicarios, Helen Ochoa y Jenny Sixty Nine.

