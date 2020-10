¡Chiquis Rivera ayudó a un anciano latino sin empleo con este entrañable gesto! “¡Cuánto respeto siento por este hombre! En vez de pedir dinero, busca trabajo”. No te pierdas lo que hizo la hija de Jenni Rivera para ayudar a este humilde anciano que conmovió su corazón. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El próximo 9 de diciembre se conmemora la muerte de la Diva de la Banda, Jenni Rivera, quien nacida en Long Beach, California, se convirtió en todo un ídolo para los latinos pese a sus humildes orígenes. Orígenes que Chiquis Rivera siempre ha tenido muy presentes. Pese a tener el corazón roto después de su ruptura con Lorenzo Méndez, no faltó a su serie de conciertos dedicados a los honrados campesinos que dan su vida en los campos de California junto a su tío Lupillo Rivera. ¡Su propia familia se dedicó en el pasado a la pisca de la fresa! Ahora la gente que trabaja en el campo están trabajando en condiciones muy difíciles y jugándose la vida durante la pandemia. Image zoom Chiquis/Instagram Hoy algo sorprendió a Chiquis en las redes y no dudó en compartirlo en sus stories. Alguien quiso ayudar a un anciano que se había quedado sin trabajo e iba llamando puerta a puerta para conseguir algo digno que le diera la posibilidad de recibir ingresos. ¡Este fue el post que llamó la atención de la cantante y que no dudó en compartir a sus más de cuatro millones de seguidores! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom “¡Hola amigos! Este anciano va por ahí preguntándole a la gente si necesitan ayuda en el jardín o en la casa, se quedó sin trabajo y dice que está viviendo tiempos difíciles. Si saben de alguien que necesite un jardinero o alguien para trabajar, háblenle. Vive en Santa Ana y se llama Enrique”, escribieron añadiendo su número de teléfono. “¡Cuánto respeto siento por este hombre! En vez de pedir dinero, busca trabajo”, escribió la hija de Jenni Rivera sobre la foto. Con todos los seguidores que tiene la artista, ¡no dudamos de que la vida de este hombre ya cambió para siempre! Un sencillo gesto que denota el buen corazón de Chiquis y lo sencillo que resulta ayudar al prójimo cuando uno se lo propone.

Close Share options

Close View image ¡Chiquis Rivera ayudó a un anciano latino sin empleo con este entrañable gesto!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.