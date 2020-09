El contundente mensaje de Chiquis Rivera: "Solo Dios, tú y yo sabemos la verdad" La cantante ha querido zanjar el tema de su separación que tanta polémica ha creado con un escrito donde asegura callar muchas cosas. "Yo no soy víctima, yo soy superviviente". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Empezar desde cero y dejar atrás toda la mala vibra. Ese es el objetivo de Chiquis Rivera en esta nueva etapa que comienza como mujer y separada del hasta ahora su esposo, Lorenzo Méndez. Así lo ha hecho saber en sus redes, concretamente Instagram, donde ha borrado todas las fotos de su pasado con él y en otras situaciones. Después de estrenar su perfil con un espectacular semidesnudo, zanjó cualquier polémica o malentendido sobre su relación en un mensaje tajante en su cuenta de Twitter. En él no solo se defendía sino que aclaraba que hay muchas cosas que no se saben. Además, cerraba su frase con una reflexión del otro gran amor de su vida, su madre Jenni Rivera, una mujer fuerte y todo un referente para ella. "Yo no soy víctima, soy superviviente", escribió Chiquis citando las palabras de la siempre recordada artista. Con esto quiso poner punto y final a todo tipo de habladurías y dejar claro que siempre hay dos versiones de una misma realidad. Su intención no es airear nada sino dejar las cosas así, atrás queda una etapa que ya fue para comenzar otra en la que dará lo mejor de sí como persona y artista siempre desde la vibra positiva y la alegría. ¡Hasta nueva imagen ha compartido! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Lorenzo ha hecho lo propio y ha anunciado que se centrará en "hacer música que es lo que yo hago. ¿Están listos?", escribió en dicha red social. Además, mostró desde el estudio sus nuevos sonidos, las cositas que está preparando y con las que pretende sorprender a su fiel público. Así, dejando los dimes y diretes atrás, la expareja arranca una nueva vida llena de proyectos y cosas bonitas por hacer. ¡Mucha suerte a los dos!

