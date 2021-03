Close

¿Alcoholismo? ¿Infidelidad? Chiquis se confiesa con Larry Hernández a corazón abierto La hija de Jenni Rivera habló como nunca del final de su relación con Lorenzo Méndez y éstas fueron sus condiciones para una posible reconciliación. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Después de firmar recientemente su divorcio, Chiquis Rivera volvió a hablar de Lorenzo Méndez, esta vez con Larry Hernández, para comenzar su segunda temporada de "Confesiones Neta". En una conversación muy serena y amigable, la hija de Jenni Rivera reveló detalles de los que nunca había hablado antes. "¿Ha pasado por tu mente darle una oportunidad a Lorenzo?", le preguntó directamente Larry en un momento de la charla. "Sí, por supuesto que sí, varias veces…", contestó pausadamente una pensativa Chiquis: "es una persona a la que tengo muchísimo cariño, mucho amor, así que sí, sí lo he pensado…", afirmó tranquilamente la ganadora de un premio Grammy. Pero Larry quiso ir un poco más lejos, y logró que Chiquis admitiera que habría posibilidades de reconciliación: "¿Cuántas cosas tendría que cambiar del uno al cinco, para decir… ya que tu veas que sí, ¡me aviento otra vez!?" Image zoom Credit: (Instagram/ @lorenzomendez7) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Chiquis enumeró pensativa las cosas que le gustaría que Lorenzo Méndez cambiara para plantearse volver de nuevo, aunque sin mencionar cuáles sería: "Uno… Dos… Tres… Cuatro…" dijo sin encontrar más razones para una quinta. "¡Cuatro de cinco cosas!", confesó. "Entre ellas, ¿el alcohol?", preguntó su entrevistador. Ella guardó silencio, pero alzó su copa en señal de confirmación y, ante la pregunta de Larry de si, para ella, era o no importante una infidelidad, Chiquis dejó la puerta abierta a la especulación: Image zoom Credit: Mezcalent.com "De mi parte no, jamás, jamás fui infiel. Pero él, la neta, no sé… La neta, no sé…", recapacitó con sinceridad. A la hora de definir si era o no celosa, se trabó un poco y sonó dubitativa. "Soy celosa si me dan un motivo para ser celosa… No sé… Quizá sí,… Ahorita en este momento, no…", aseveró.

