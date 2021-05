Chiquis aclara los rumores de romance con un fotógrafo. ¡Mira lo que reveló! ¿Está saliendo con un fotógrafo llamado Emilio? Chiquis Rivera responde a estos rumores. ¡Mira lo que dijo la cantante sobre su vida amorosa! Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Chiquis respondió a preguntas candentes en un encuentro con la prensa en el aeropuerto. Cuando le preguntaron por su proceso de divorcio del cantante Lorenzo Méndez, la hija de Jenni Rivera contestó: "El divorcio ya casi, estoy esperando que él conteste". Una reportera le preguntó por su supuesto nuevo novio, un fotógrafo llamado Emilio Sánchez, quien trabaja con el equipo de su amiga, la cantante Becky G. "¿Cómo le vas a celebrar a Emilio su cumpleaños?", le preguntó, a lo que Chiquis respondió: "Nos vamos a ir de fiesta". Cuando le preguntaron dónde celebraría con Emilio, la cantante dijo: "No sé todavía". También reveló a la prensa su secreto para adelgazar. "El agua de limón es muy buena, tiene que ser agua tibia, en la mañana en ayuna. La verdad me ha ayudado muchísimo", dijo, negando que se haya sometido a una liposucción. "Ya dicen que me hizo lipo, no me he hecho. Le estoy echando ganas", dijo sobre su renovada figura. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Chiquis Rivera Credit: (Alexander Tamargo/Getty Images for Univision) La cantante está de fiesta celebrando el lanzamiento de su nuevo sencillo "Sexo débil" junto a su amiga y colega, la cantante Victoria 'La Mala' Ortiz. Emilio Sánchez es un fotógrafo reconocido en Los Ángeles y al parecer Chiquis está feliz en su compañía. Si bien no han confirmado su relación ni han compartido fotos juntos en redes sociales, la cantante en este reciente encuentro con la prensa no negó estar pasando tiempo con él. Chiquis vive un gran momento en lo profesional. Será parte del especial Latin Grammy celebra ellas y su música que se trasmitirá por Univision este domingo a las 8 p.m. "Súper emocionada para esta gran celebración entre tantas mujeres hermosas y talentosas", escribió en Instagram sobre esta gala.

