Chiquis Rivera defiende a muerte a su hermana Jenicka de los ataques recibidos Su hermana pequeña fue señalada y juzgada por criticar días anteriores a sus tíos, Rosie y Juan Rivera, por acudir a un evento al que también estaba invitado su excuñado Lorenzo Méndez. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con un mensaje lleno de amor hacia su hermana pequeña Jenicka, Chiquis Rivera dejó clara cuál es su posición en el más reciente incidente familiar. Con motivo de la llegada de los Reyes Magos, Rosie y Juan Rivera participaban en un evento solidario en Pico Rivera para que a ningún niño le faltara su regalito este año. Una celebración a la que tenía previsto acudir también el ex de Chiquis, Lorenzo Méndez. Ante tal situación, Jenicka empleó las redes para mostrar su inconformidad con la participación conjunta mostrando así su apoyo a su hermana por encima de todas las cosas. "La sangre es más gruesa que el agua, pero no en mi familia”, escribió en Instagram. Un mensaje que, de alguna manera, se interpretó como un ataque a Juan y Rosie por seguir colaborar con el ex de su hermana. Su reacción le valió todo tipo de críticas y Chiquis, gran defensora de los suyos, publicó un mensaje donde se posicionó al lado de su hermana. "Eres mi heroína, eres todo lo que hubiera deseado ser a tu edad. Te admiro. No dejes que nadie, especialmente gente tóxica que no conoce tu corazón, tus intenciones y las circunstancias como son, cuestionen quién eres y a lo que has venido a este mundo", dice una parte de su mensaje. El famoso evento de entrega de juguetes dio para mucho. Primero, y tras los mensajes de Jenicka, Lorenzo tomó la decisión de no asistir, así lo comunicó en un mensaje a través de sus redes sociales. No dijo el porqué, pero todos se lo imaginaron. "Disculpas familia, mañana no estaré asistiendo. En otra ocasión nos saludamos", se limitó a escribir. Rosie y Juan hicieron lo propio ante las palabras de su sobrina y aseguraron adorar a Chiquis, confirmando que no había mala intención ni pretendían herir a nadie al acudir a este evento. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Yo no me quiero meter en problemas de matrimonio. Amo a mi sobrina, no tengo nada en contra de Lorenzo Méndez, no sé lo que sucedió en el matrimonio y la verdad que ya ni quiero saber. Los bendigo a los dos, pero la verdad me da hasta tristeza y un poco de pena de que él tuvo que cancelar", explicó Rosie a las cámaras de Despierta América. Aunque todo ha vuelto a su ser y no han querido remover más el asunto, todo apunta a la existencia de algunos conflictos internos en la familia que, de momento, prefieren mantener en la privacidad.

