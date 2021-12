"No sabía cómo decírselo a mi madre": Chiquis revela que perdió un bebé con solo 19 años Chiquis ha revelado que con 19 años vivió un episodio que la ha marcado de por vida, la pérdida de un embarazo que ocultó a toda su familia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Chiquis Rivera Chiquis en los Premios Billboard de la Música Latina 2021 | Credit: Mezcalent Chiquis vivió un episodio con 19 años que la ha marcado de por vida, como mismo le sucede a muchas mujeres. A esa edad, la hija de la fallecida Jenni Rivera perdió un bebé, una triste experiencia que la acompaña hasta el día de hoy, según reveló en su podcast. La cantante y compositora de 36 años habló sin tapujos en el espacio Chiquis and Chill, el podcast que estrenó hace unas semanas y en el cual pretende relatar también episodios de su vida íntima. Según Rivera, a pocos meses de cumplir 20 años quedó embarazada, algo que nunca contó ni su mamá ni el resto de su familia, por miedo a ser rechazada. "Nunca le conté a nadie, tenía miedo, tampoco fui al doctor. Sabía que estaba embarazada, pero no sabía cómo decírselo a mi madre", dijo. No obstante, la intérprete de "Completamente" aseguró que había tenido un aborto espontáneo, por lo que su embarazo se vio interrumpido. "No sé si fue por estrés, pero comencé a sangrar, aparentemente tuve una pérdida", sostuvo. "En ese tiempo me diagnosticaron endometriosis y pensé que padecía esta enfermedad como consecuencia de la pérdida que tuve a los 19 años", indicó. Pero esta no es la única gran confesión que Rivera ha hecho en su espacio. En pasados episodios habló del momento en que se enteró de la muerte de su madre en diciembre de 2012 o del día en que su madre la acusó de haberse acostado con el entonces esposo de Jenni, Esteban Loaiza. "En septiembre de 2012 es cuando las cosas se tornaron raras, mi madre estaba en un raro lugar en su vida, emocionalmente y mentalmente, esto es algo de lo que nunca he hablado públicamente, porque siempre fue algo prohibido, pero mi mamá no la estaba pasando bien", dijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Básicamente lo que decía era que todo tenía sentido, y que ya las luces se habían encendido, que ella podía ver claramente que yo me estaba acostando con su marido Esteban", añadió. "Ni siquiera leí el email completo y manejé hasta la casa de mi madre, todas las puertas estaban cerradas, había cambiado todo. No sé cómo lo hice, pero abrí la puerta, y comencé a tocar la puerta sin descanso, todo estaba cerrado, había cambiado las llaves para mí, me caí al suelo llorando, llamé a mi hermana Jacquie", contó la cantante.

