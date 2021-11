Chiquis revela que Lorenzo Méndez no ha querido finalizar el divorcio: "Estoy esperando que firmen" Pese a los intentos de Chiquis por recuperar su soltería, no le ha sido posible porque su ex Lorenzo Méndez se niega a concluir el proceso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En septiembre de 2020, Chiquis y Lorenzo Méndez se separaron de manera definitiva. Desde entonces, las especulaciones alrededor de ambos no se han hecho esperar, ya sea por los romances de cada uno o por los mensajes cifrados que supuestamente se envían. De hecho, se ha rumorado que el divorcio no ha concluido porque la primogénita de Jenni Rivera le exige una fuerte compensación económica a su ex. Ante ello, la cantante revela las razones por las que no ha quedado soltera de nueva cuenta. "Estoy esperando que firmen", reveló a los medios de comunicación. "Estoy mandando e-mails casi [todos los días]; rogando que por favor firmen y no me han contestado. Ya van como cuatro meses", aclaró. "¿Qué le estoy solicitando [dinero] a [Lorenzo Méndez? No, para nada. No tengo nada que pedirle a nadie. Gracias a Dios, trabajo por lo mío. Nada que pedirle". La intérprete de "Quisieran tener mi lugar" dejó claro que solo la corte puede pedir algún tipo de cantidad monetaria porque "es parte del proceso", pero "no pido nada". También dejo claro que desconoce las razones por las que el cantante no quiere concluir el matrimonio y advierte que trató de ser la mejor esposa posible. "No sé, la verdad no sé, pero [el divorcio] es algo que se tiene que hacer", comentó. "El calor y el tequila no mezclan muy bien, pero di todo, todo de mí". Lorenzo Méndez y Chiquis Rivera Lorenzo Méndez y Chiquis Rivera | Credit: Mezcalent (x2) SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Chiquis aseguró que de momento está dedicada a sus proyectos profesionales, incluyendo su libro titulado Invencible, que saldrá a la venta en febrero de 2021 y no descarta ser madre algún día. "Estoy enamorada de mi música, del disco que viene", expresó. "Con el favor de Dios sí, me encantaría ser mamá, pero por lo pronto ahorita [no está en sus planes]".

