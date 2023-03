"Tenía novia": Chiquis revela que es bisexual y Jenni Rivera lo sabía Chiquis habla por primera vez sin tapujos de un aspecto de su vida sobre el que se había mantenido en silencio y que le causó problemas con su madre. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si hace cinco años Jhonny, el hijo mejor de la fallecida cantante Jenni Rivera, contó públicamente que es gay, ahora es su hermana Chiquis quien ha decidido hablar de su orientación sexual. En una entrevista en el podcast EveryNightNights, la cantante de regional mexicana dio detalles de una relación amorosa que sostuvo con una mujer y que duró aproximadamente un año. La intérprete de la "Abeja reina", quien actualmente es la novia del fotógrafo Emilio Sánchez, explicó que tuvo que terminar su noviazgo por su madre, ya que no estaba de acuerdo con la relación porque era de mentalidad más tradicional. Chiquis y Jenni Rivera Chiquis y Jenni Rivera | Credit: Jon Kopaloff/WireImage; Tibrina Hobson/Getty Images "Sí he besado a una mujer, en realidad tenía una novia", dijo. "Estuve con ella como por un año y siento que ella estimulaba mi mente y eso era lo que necesitaba en ese tiempo. Y esta es la cosa hablando de mi madre, ella no estaba bien con eso. Ella tenía mucha gente gay a su alrededor, era muy de mente abierta, pero de una forma tradicional porque toda mi familia era o es cristiana", sostuvo. "Entonces rompí la relación, pero siempre lo he dicho, soy un 20 por ciento gay, es la verdad", añadió. También se mostró de acuerdo con el comentario de la conductora, rapera e influencer Claudia Madriz, mejor conocida como Snow That Product, de que las mujeres son hermosas. "Las amo", afirmó Chiquis. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Rivera señaló que no disfruta viendo a hombres mostrando su cuerpo fornidos en clubes nocturnos, pero sí a mujeres.

